Día de las Madres se instauró en México para frenar el feminismo: Activistas

Con un llamado a la reflexión de la sociedad para que se entienda que la maternidad debe ser libre y deseada, integrantes de los colectivos Marea Verde Altas Montañas y Feminista Cihuatlahtolli, marcharon por las principales calles de Orizaba.



La caminata partió del Poliforum “Mier y Pesado” y de ahí se dirigieron a denominado Monumento a la Vida, que representa a una mujer embarazada, en donde dieron un pronunciamiento.



Recordaron que el Día de las Madres se instauró en México en 1922 como una medida para frenar uno de los primeros y mayores movimientos feministas de América Latina: en 1916 se realizó un congreso feminista en Mérida, Yucatán, en donde participaron más de 600 mujeres que a raíz de ello comenzaron a exigir su derecho al voto, al trabajo, a la educación sexual y a los métodos contraceptivos.



Destacaron que el vínculo materno es el más fuerte que existe a lo largo de la vida, pero se da una imagen romantizada de la maternidad y no se menciona la cantidad de trabajo que representan, el desgaste que significa criar solas, trabajar y hacerlo todo por su cuenta, porque la sociedad juzga, critica y se burla y las llama mamás luchonas o madres solteras, mientras que 7 de cada 10 hombres divorciados o separados no contribuyen a la manutención de los hijos.



Resaltaron que México tiene un alto índice de madres adolescentes, a las que nadie les preguntó si querían serlo o no, a pesar de que muchas de ellas fueron violadas.



En el marco del 10 de mayo, recordaron también a las mujeres víctimas de feminicidios cuyos hijos se quedaron sin ellas y a las que tienen hijas e hijos desaparecidos, y en las que las autoridades deben fijarse y darles respuesta.