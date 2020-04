DIF de Orizaba ofrece alojo a desamparados por la pandemia, pero lo rechazan

El director del DIF de Orizaba, Carlos Castillo Arriola, indicó que a pesar de que se tiene habilitado un refugio temporal para que los indigentes puedan permanecer ahí durante la etapa de la pandemia, éstos se niegan a acudir.



Recordó que desde días antes de que se anunciara el estado de emergencia en la ciudad, el DIF dio a conocer que se establecería este albergue por considerar que las personas que están en vía pública son vulnerables.



Mencionó que en un área del Complejo Deportivo de Orizaba Sur se instalaron camas y la intención es ofrecer de cenar y desayunar a las personas que lleguen.



Comentó que incluso se han llevado a cabo recorridos por la ciudad, en donde se les ofrece comida y se les invita a acudir para que no corran peligro en su salud por la pandemia, pero ellos lo rechazan, ya que al estar en la vía pública reciben dinero de los transeúntes.



Consideró que si se llega a aplicar la fase 3 de la pandemia, dejará de haber gente en la calle y al no recibir dinero será más fácil que accedan a refugiarse y acepten la ayuda, pues no se les puede obligar a ir.



Sobre los menores de edad que siguen llegando a la ciudad a vender sus productos, mencionó que en esos casos acude el procurador del menor y la familia y habla con los DIF de donde provengan los niños para que acudan con sus familias y les hagan ver que es un riesgo que estén en la calle.



Cabe mencionar que además de indigentes y menores, en las calles de Orizaba aún se puede a ver a muchas personas con discapacidad que esperan recibir alguna moneda de los transeúntes.