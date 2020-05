Diócesis de Orizaba advierte de fraude usando nombre de iglesias

La Diócesis de Orizaba advirtió sobre jóvenes que piden dinero a nombre de sacerdotes o de las parroquias, aprovechando la situación de necesidad por la pandemia de COVID-19.



Explicaron que esta situación la han detectado en la zona conocida como la Santa Cruz de Orizaba, pero que es limítrofe con el municipio de Atzacan



"Queremos advertirles que no se dejen engañar, las parroquias no solicitan ayuda de ese modo", dijo.



Dejaron en claro que si se quisiera hacer una colecta, la misma Iglesia o el presbítero de manera oficial lo darían a conocer.



Finalmente, criticaron que se abuse de la confianza de feligreses.



Pandemia es oportunidad para crecer: Obispo



Esta pandemia de COVID-19, debe ser una oportunidad para que los creyentes en Cristo puedan crecer en el amor, la esperanza, en la relación mayor en familia, en la reflexión de cuál es nuestra responsabilidad y las cosas en las que tenemos que organizarnos como sociedad para que se pueden enfrentar de manera correcta las situaciones, dijo por su parte el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino.



"En esta pandemia debemos estar en casa, pero hermanos aún muchos no acaban de entender esta parte tan importante para poder controlar esta crisis de salud que tenemos", dijo



Agregó que el Papa Francisco ha insistido mucho sobre la misión que se tiene de parte de los cristianos para llevar al encuentro de Jesús a quienes no le conocen y este trabajo se debe hacer y hoy es un buen momento.



"Llevar a la presencia de Dios, alegra la vida de los demás, llévales una palabra de buena noticia. El imperativo del Señor Jesús es: vayan y hagan discípulos, hagan seguidores que descubran que la vida no es algo perdido o que cada quien puede tomar el rumbo que sea".



Indicó que se trata de hacer discípulos en la misma familia, en la parroquia, en el consejo parroquial.



"A través de todos los grupos y movimientos se tiene que llevar la presencia del Señor Jesús. Lleven la alegría de la vida a los alejados, a muchos católicos que se han apartado por mil razones, pero que me da la impresión que fue por una catequesis a medias".