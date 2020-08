Diócesis de Orizaba no reanudará actividades normales en parroquias

La situación en materia de COVID-19, que se vive en el Estado y en específico en la zona de Orizaba, no permitirá que se reanuden las actividades en las Iglesias como se había pensado y planteado en la circular que en su momento emitió el obispo Eduardo Cervantes Merino.



Este fin de semana, el prelado estaría compartiendo una nueva circular en donde ante la realidad crítica por la epidemia, pedirá a sacerdotes, religiosas y fieles que se siga llevado como hasta ahora la realización de la Eucaristía, es decir con poca asistencia de fieles.



Así como también en el mensaje pedirá que se siga postergando la celebración de sacramentos, que se mantenga la animación de la fe mediante los recursos virtuales, que aun cuando se considera que no son los óptimos es lo que ahora permite la nueva normalidad.



De igual forma, se pedirá a los fieles seguir teniendo paciencia, pues estas decisiones son por el bien de todos y para evitar contagios masivos.



Es de recordar que en repetidas ocasiones, el obispo Cervantes Merino ha exhortado a toda la población a tomar sus medidas preventivas para evitar el contagio, a quien acude hacer oración a los templos que lo haga respetando las medidas de uso de gel y sana distancia, entre otras, no realizar fiestas patronales y abstenerse de realizar por ahora las celebraciones culturales a las que la gente da un sentido religioso.