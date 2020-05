Diócesis de Orizaba pide que contingencia sanitaria no frene lucha contra violencia

El vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, dijo que los tres niveles de gobierno no deben olvidarse que además de dar una atención total a la pandemia del coronavirus, no tienen que bajar la guardia en la realización de acciones para prevenir y frenar la violencia que no disminuye en el país.



"El problema causado por esta pandemia y emergencia sanitaria es la prioridad en el mundo y el gobierno, pero eso no debe hacer que se descuiden otros aspectos que se pueden agravar como lo es el de la violencia".



Agregó que es una realidad que existía ya en el país y es concomitante, por lo cual indicó el sacerdote que no se ha frenado, continúa manifiesta en distintos modos.



"A esta se le ha agregado que por el estrés de los que viven el confinamiento en espacios reducidos, en casas que no fueron construidas pensando en una sana psicología familiar, están provocando violencia doméstica".



Por ello reiteró que sin descuidar las medidas sanitarias de prevención para evitar el contagio masivo en esta época de COVID 19, se deben generar medidas, subsidios, recursos, iniciativas para evitar que la violencia crezca y se agudice.