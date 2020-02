Diócesis de Orizaba tiene nuevo sacerdote

A partir de este 3 de febrero del 2020, la Diócesis de Orizaba cuenta con un sacerdote más, pues un joven de 31 años decidió consagrar su vida al servicio a Dios. La ordenación de este día volcó los corazones de los fieles del territorio diocesano.



Moisés Ernesto Cordero Reyes, originario del municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc, dio el paso que número importante de jóvenes que siente el llamado no dan. Hoy fue ordenado como presbítero por el obispo Eduardo Cervantes Merino.



Desde antes de las 11:00 horas, las campanas comenzaron a sonar; parecía que no podían detenerse pero es que este fue el símbolo que evidenciaba que el prospecto ya estaba dentro de la Catedral San Miguel Arcángel de Orizaba, para dar este paso que cambiará de manera radical su vida.



Fue a las 11:00 horas, cuando la procesión recorrió el pasillo de la entrada de la Catedral hasta el llegar al interior de este edificio religioso. Decenas de sacerdotes, desde jóvenes hasta ancianos arribaron y tomaron asiento muy cerca del lugar en donde se efectuaría el ritual de ordenación.



Después de cantos, lecturas y la homilía, Moisés Cordero, se postró acostado en señal de sumisión ante Dios y fue encomendado a la dirección del Todopoderoso para después ser ordenado. Entre las bancas ,una mujer y un varón lloraban de felicidad por lo que sus ojos veían; eran los padres del hoy presbítero.



El exhorto que el Obispo le hizo al nuevo presbítero fue imitar el ejemplo del Buen Pastor Jesús y no dejar de anunciar siempre la buena noticia de la salvación, promover el valor de la dignidad de la persona, ir a las otras ovejas y recordarles que deben escuchar la voz del Pastor.



Le invitó a no anteponer sus intereses, ni comodidad, mucho menos caprichos y gustos, sino siempre preocuparse por las ovejas y conservar la humildad a la que fue llamado.



Gran número de jóvenes estuvieron presentes esta ordenación, acompañando al sacerdote Moisés Cordero.