Diócesis de Orizaba urge a trabajar por el fin de la violencia

"No es posible que se sigan dando asesinatos, que sigan sufriendo personas inocentes, no debería de ser en un país como el nuestro; debemos hacer un examen de conciencia", expresó el vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez, tras hablar sobre el caso de Debanhi y la violencia que el género femenino está sufriendo."No se trata en este caso de politizar, de señalar algunas otras hipótesis, lo que debemos hacer, puesto que ya no se puede regresar la vida a esta niña inocente y a quienes han sido encontradas muertas, es reflexionar de modo crítico también para cambiar esta situación", consideró.El sacerdote añadió que, si bien es cierto que al gobierno y a autoridades procuradoras de Justicia les toca evitar la impunidad para mantener la paz y la seguridad, también toca a todos los ciudadanos trabajar en esos propósitos."Si los medios de comunicación siguen anunciando de modo morboso acontecimientos trágicos, no se está haciendo una denuncia sino que se está colaborando con la extensión de la violencia. Cuando sin pudor se muestran imágenes sangrientas. Entonces vemos que ahí también hay mucha tarea por hacer", sentenció.Enríquez Báez urgió a sensibilizarse sobre los lamentables casos de las mujeres que han sido violentadas y asesinadas, que tanto lastiman a la familia y la sociedad."Nos invitan a una reflexión ¿Qué tenemos que hacer o qué dejamos de hacer como sociedad para proyectar hacia el futuro nuestro compromiso con la construcción de la paz? Nuestro deber de enseñar a las nuevas generaciones de lo que nosotros recibimos y no hemos sabido transmitir que es el cuidarse entre todos y ser solidarios así como los valores en las personas", concluyó.