Dios hará justicia, clama madre de Alcalde de Rafael Delgado tras homicidio

"No va a ganar nada la gente que le quitó la vida, pero Dios tan grande y misericordioso va hacer justicia, yo no puedo hacer nada, soy pobre ignorante, no tuve estudios, pero sólo Dios hace justicia, no nosotros, uno no puede hacer nada", dijo María Alberta Tocohua, madre del alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, asesinado el pasado viernes.Antes de concluir el homenaje de cuerpo presente en el Palacio Municipal este lunes, decidió tomar el micrófono y expresar su dolor, afirmando que la justicia es divina.Con llanto por momentos incontenible, agradeció por todos los que se dieron cita en el velorio, en el homenaje y que lo harán en la misa y el sepelio: "muchas gracias porque están aquí con nosotros, y gracias por estar con mi hijo".Acentuó que fueron muchos años de sueños y de trabajo, los que llevaron a Isauro Ambrosio para ser Presidente, pero sin duda aseveró que deja un grato recuerdo entre la gente que gobernó por un año.Esta misma tarde sería la misa de cuerpo presente en la Iglesia San Juan Bautista, para después partir al Panteón Municipal.