Dióxido de cloro es peligroso y no sirve contra COVID, insisten a cordobeses

Es lamentable que los ciudadanos en su desesperación por curarse se dejen engañar por charlatanes, aseveró Israel Alejandro Lara Gutiérrez, coordinador de salud municipal, tras señalar que la gente está consumiendo dióxido de cloro, el cual no es apto para el consumo humano, quien lo haga puede morir.



Recomendó no automedicarse y tampoco adquirir medicamento como Ivermectina o dexametasona a libre demanda, sólo si es bajo receta médica, pues causa daños hepáticos irreversibles.



Recordó que el uso dióxido de cloro está prohibido para consumo humano, y la gente se aprovecha de la desesperación de la gente para curarse del COVID-19.



"No sirve, no es un tratamiento oficial, la Organización Mundial de la Salud no lo permite, no lo usen", enfatizó el médico.



Afirmó que se puede usar únicamente el paracetamol, suero y guardar reposo. en caso de agravarse acudir al médico para que les proporcionen un tratamiento apto para esta enfermedad.