Diputada culpa a Alcalde de Coatzacoalcos por fracaso de foro por la igualdad

En rueda de prensa, la diputada Mónica Robles lamentó que el Encuentro por la Igualdad y la No Discriminación que organizó en Coatzacoalcos no se haya podido dar, pero sobre todo, que las autoridades municipales no la respaldaran.



En la sala de presidencia del Ayuntamiento porteño y acompañada de legisladores de otros municipios sureños, Robles Barajas expuso que aunque el alcalde Víctor Carranza le había confirmado su asistencia, al final ni siquiera envió un representante de alto rango.



"Lamento la ausencia del alcalde, Víctor Manuel Carranza, que me había confirmado personalmente y su ausencia y la ausencia de autoridades de primer nivel del Ayuntamiento también explica el porqué no se pudo llevar a cabo".



“La autoridad tenía la obligación de garantizar que cualquier evento se pueda llevar a cabo de una manera armoniosa, cualquier autoridad debe gobernar para todos los ciudadanos más allá de las creencias", dijo.



Añadió que la realización de otro foro no podría darse bajo un ambiente así.



Recordó que en otros lugares donde han llevado el encuentro, se pudo escuchar las voces de los inconformes y éstos a su vez de la autoridad, pero el caso no se pudo dar aquí.



Lamentó que haya ignorancia por parte de quienes se manifiestan pues algunos hablan del tema del aborto y recordó que en la reforma en ningún momento se toca este tema.