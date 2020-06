Diputada de MORENA opera bloqueos en Álamo; quiere la Alcaldía, acusan

La diputada local por MORENA, Elizabeth Cervantes de la Cruz y la legisladora federal por el mismo partido, María Bertha Espinoza Segura, fueron acusadas de orquestar la toma del puente “José López Portillo”, este lunes en Álamo, en parte de la carretera que conecta con Tantoyuca.Dicha protesta demandaba la reactivación económica del municipio, lo cual de cualquier manera ocurrió debido a que desde ayer mismo inició en Veracruz la implementación del semáforo epidemiológico microrregional por COVID-19 Según se denunció, el encargado de coordinar el bloqueo a la altura de la caseta de cobro fue Humberto Cervantes, padre de la legisladora morenista Elizabeth Cervantes, supuestamente con fines electoreros, en busca de la Alcaldía de Álamo que se definirá el próximo año.Y es que Cervantes fue observado en los alrededores, organizando la protesta, sólo para darse a la fuga cuando ya era fotografiado.Las diputadas habrían usado como operadores a Damián Cuervo, señalado como líder de “invasores de terrenos” y al ciudadano Juan Javier Roldán, quien un día antes promovió la protesta por redes sociales e incluso aseguró que se reabrió el Centro del municipio gracias a la manifestación, aunque el Gobierno del Estado ya había anunciado la reactivación en distintas zonas.“Como de antemano sabían que se ampliaría la movilidad ciudadana en el municipio, utilizaron una vez más al adalid de la desvergüenza de Juan Javier Roldán para que, por medio de su desacreditada página en redes sociales, arengara a la población a la toma de la caseta, protestando en contra de las restricciones impuestas por el Sector Salud y de ese modo, las susodichas legisladoras se presentarían como las emancipadoras del pueblo de Álamo”, denunció una ciudadana.De esta forma, ambos operadores y el padre de la Diputada local se encargaron de “dictar los improperios” en contra del alcalde por el PAN, Jorge Vera Hernández, culpándolo por la restricción de la movilidad.“Con evidentes propósitos electoreros, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz manipula a los invasores de solares al ofrecerles impunidad ante sus actos delictivos, prometiendo que en cuanto se convierta en Presidenta Municipal habrá de beneficiarlos reivindicando su movimiento”, afirmó la denunciante.Además, acusó que, de manera sistemática, la Diputada ofende la labor del Ayuntamiento ante el próximo proceso electoral y “fomenta la violencia con la intención de crear un ambiente hostil”.Ayer mismo, atendiendo al nuevo semáforo de COVID-19 para Veracruz, el Alcalde Vera Hernández informó de las medidas que aplicarán en el municipio ante el color naranja, que implica “riesgo alto” por la pandemia.Este color implica que los hoteles podrán aumentar su ocupación al 50% (la cual se mantenía en 25% con el color rojo), lo mismo con el aforo en sus áreas comunes.Los restaurantes y cafeterías podrán subir su aforo al 50%.Las peluquerías, estéticas y barberías —que con el semáforo rojo sólo podían dar su servicio a domicilio— podrán volver operar mediante citas y con aforo al 50%.Los mercados podrán aumentar su aforo al 75% pero sólo deberá acudir una persona por familia, como ya se había establecido.Además, ya pueden volver a operar los gimnasios, las albercas, los centros deportivos, los spas y los centros de masajes pero “sólo con citas” y al 50% de su capacidad.Los cines, teatros, museos y eventos culturales de hasta 500 localidades también podrán reactivarse pero sólo con el 25% de su aforo.Asimismo, podrán reabrir los centros comerciales y las iglesias, templos, sinagogas y mezquitas con el 25% de su aforo.Por otra parte, seguirán suspendidos los centros nocturnos, bares y salones de eventos, los eventos masivos y centros recreativos, incluyendo conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias.“De verdad yo entiendo mucho la situación, la problemática económica que están atravesando porque (los bares y antros) fueron desde marzo los primeros que cerraron sus puertas junto con los gimnasios. No podemos abrir los centros nocturnos, están totalmente suspendidos y totalmente prohibido aperturar”, dijo el Alcalde.Además, dio a conocer que se abriría la circulación en la zona Centro del municipio.“En relación a la vialidad del primer cuadro de la ciudad, que como todos han observado desde hace días los tenemos bloqueados muchos de sus accesos, he girado, después de la reunión, instrucciones a la Dirección de Transito Municipal para que levante todos esas interrupciones”.No obstante, Vera Hernández advirtió que si la población comienza a desatender las medidas por la contingencia, volverán a cerrar.“Si nosotros observamos que se está poniendo más en riesgo la situación de movilidad, (…) volveremos a cerrar, lo vamos a liberar pero con esta condición”, dijo.Cabe señalar que pese a estos anuncios, el presunto operador de la Diputada, Juan Javier Roldán, aseguró que la protesta fue el motivo de la reapertura.“Esto se logró gracias a las personas y líderes sociales que se unieron a la manifestación pacífica. Exactamente a 2 horas de haber iniciado la manifestación pacífica, el alcalde Jorge Vera Hernández consideró la propuesta que le realicé, (...) Álamo tendrá su propio semáforo municipal y reactivación económica”, publicó en Facebook.Además, Roldán aseguró que la protesta lo puso en peligro de muerte.“Casi me cuesta la vida y la de mi familia por fundamentar y confrontar al Gobierno Municipal y exhibir que se tenía un retazo de reactivación y un pueblo secuestrado”.“Quiero aclarar que el retiro de los tambores y bloqueos que tenía el cuadro de la zona centro, los manifestantes consideraron de manera simbólica el retiro pues ya sabíamos que (…) (el Alcalde) ya había considerado nuestra petición”.