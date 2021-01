Diputada federal afirma que aún no se pueden comprar vacunas antiCOVID

La diputada federal de MORENA por el distrito XVI, Dulce María Corina Villegas, consideró que el alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, pretende politizar el tema de la vacuna contra el COVID-19, pues el Ayuntamiento no puede adquirirla.



Señaló que de acuerdo con el decreto publicado el pasado 22 de octubre, únicamente las Secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y Marina (SEMAR), así como el Instituto de Salud para el Bienestar, el IMSS, el ISSSTE y Laboratorios Biológicos y Reactivos de México SA de CV, son los únicos facultados para adquirir el biológico.



La Legisladora destacó que es cierto que "todos queremos que la vacuna llegue lo más pronto posible a los ciudadanos a través de la institución que sea" pero no se puede engañar a la población.



Agregó que la autorización que tienen las vacunas de Pfizer y AstraZeneca es de emergencia por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por lo que ninguna tiene permiso sanitario, lo que impide que puedan ser comercializadas libremente en el país.



Reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los Gobiernos Estatales o particulares no tienen impedimento para hacer la solicitud de compra a las farmaceúticas pero mientras las vacunas no tenga el registro sanitario correspondiente, no podrán ser adquiridas.



Destacó que todos los gobiernos y el de México no es la excepción, están haciendo su mejor trabajo para disminuir los estragos que están padeciendo todos, por lo que es lamentable que se politice este tema.



Villegas Guarneros llamó a los orizabeños a que no se dejen engañar pero sobre todo, a que no bajen la guardia contra esta enfermedad.



Cabe mencionar que este viernes, el Presidente López Obrador anunció que se autorizará a Gobiernos Estatales e IP comprar vacunas contra el Coronavirus, siempre que den a conocer el contrato, que se adquieran con farmacéuticas autorizadas y que no interfiera con el Plan Nacional de Vacunación.