Diputada Florencia Martínez “sigue sus intereses”, terminará en MORENA: PRD

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) desestimó la renuncia al partido de la diputada local Florencia Martínez Rivera y auguran que en breve se unirá a la bancada morenista.



En entrevista, el dirigente estatal del partido, Jesús Alberto Velázquez Flores, explicó que la legisladora no era de mucho apego al partido; incluso, desde la instalación del Congreso, ella decidió formar otra fracción y no la que reconocía el PRD con MC.



Al respecto, agregó que desde ese momento sucedieron todo tipo de cosas que hoy desembocan en su renuncia.



A decir de Velázquez Flores, su salida no afecta al instituto político porque no votaba con el PRD, “seguía sus propios intereses, tal como lo ha demostrado”.



Y es que el líder partidista criticó que a la legisladora no le importó en ningún momento ni el partido ni la gente que le apoyó para llegar a ocupar la curul.



De igual modo, sostuvo que seguramente, en breve, Florencia Martinez se unirá a las filas de la bancada morenista.



“Yo creo que no tardará mucho en dar ese paso, realmente es un tema de interés personal, ella siguió sus propios intereses y lo que mal empieza mal acaba, así lo dice el viejo adagio”, finalizó el dirigente perredista.