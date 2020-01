Diputada lamenta críticas y “saña” contra fiscal por reconocer parentesco con “La Jefa”

La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Ayala Ríos, lamentó que se cuestione severamente a la Encargada del Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, por el simple hecho de ser mujer y haber dicho la verdad durante su comparecencia el pasado martes en el Congreso del estado.



“Que sea su trabajo de procuración de justicia a favor de los veracruzanos lo que se cuestione, sobre su vida privada y particular no se debe opinar”, expresó.



La legisladora priísta criticó que haya grupos con el objetivo de politizar una relación familiar de Verónica Hernández, cuando ella misma lo hizo transparente.



Al respecto, asentó que el tema se ha manejado con saña en su contra, sobre todo por ser mujer.



Y es que aseguró que si un hombre hubiera estado en esta situación, la crítica y señalamientos serían menores, pues en política, siempre que una mujer alcanza un puesto de importancia, de inmediato son cuestionadas y criticadas con mayor severidad.



Al respecto, Erika Ayala manifestó su respaldo al trabajo realizado hasta el momento por Verónica Hernández Giadáns al frente de la Fiscalía General del Estado, pues dijo que las estadísticas presentadas durante la comparecencia reflejan una disminución en la comisión de los delitos.



En este sentido, señaló que llegado el momento analizará su voto para elegir al titular de la FGE, dependiendo quienes se inscriban, evaluando únicamente aspectos como trayectoria y desempeño, haciendo de lado cuestiones personales y privadas de los aspirantes que se inscriban.



Hay que en su comparecencia ante el Congreso del Estado, Hernández Giadáns reconoció ser prima hermana de Guadalupe Hernández Hervis, "La Jefa", relacionada con el crimen organizado en el sur de Veracruz, aclarando que desde hace 30 años no tiene relación con ella y este parentesco lo reportó en su certificación ante instancias federales.