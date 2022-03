Diputada perredista presenta iniciativa para eliminar el horario de verano

Bajo el argumento de que el horario de verano no ha influido en el crecimiento del país, no ahorra suficiente energía y afecta salud de los mexicanos, la diputada perredista Olga Luz Espinosa propuso una iniciativa para eliminar el decreto por el que estableció el horario estacional desde 1996.De acuerdo con el proyecto, con la instauración del llamado horario de verano, que consiste en adelantar una hora el horario local el primer domingo de abril de cada año y retrocederlo, también una hora, el último domingo de octubre de cada año, se buscaba propiciar una importante disminución en la demanda de energía eléctrica, así como una reducción en el consumo de los combustibles utilizados para su generación, lo cual, a su vez, contribuirá a disminuir la emisión de contaminantes, sin embargo, ello no se ha logrado.Basado en el estudio “Horario de Verano. Antecedentes y legislación comparada”, de la Cámara de Diputados, advierte que las desventajas de la aplicación del horario de verano son: afectaciones negativas a las actividades escolares, impacto negativo en las actividades económicas, incremento de la inseguridad pública por las mañanas y ahorro económico no percibido en la factura eléctrica de los usuarios.“De acuerdo con el Informe de Gobierno correspondiente al último año de gobierno del Presidente Peña Nieto, ‘los ahorros en consumo de energía por la aplicación del Horario de Verano 2017, representan 885.70 kWh, los cuales serían suficientes para abastecer el consumo de 571 mil casas-habitación durante todo un año, con un consumo promedio de 258 kilowatt hora al bimestre (kWh/bimestre), o el equivalente al consumo de energía de 7.78 millones de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas prendidas las 24 horas del día durante un año'. Sin embargo, este ahorro no se ha reflejado en la disminución de las tarifas por consumo de energía en la población”.Otra razón que dio origen al horario de verano, explica la iniciativa, fue que necesitamos cambiar de horario para mejorar las relaciones comerciales con Estados Unidos, Canadá y Europa “porque el cambio de horario es una práctica tradicional en el mundo industrializado para aprovechar mucho mejor la luz en países o regiones”; sin embargo, el pasado 15 de marzo de 2022, el Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de Ley de Protección de la Luz Solar, Ley que hace permanente el horario de verano en vez de dos veces al año –una vez en marzo, el llamado “horario de verano” y otra en noviembre, con el “horario de invierno” en todo el país a partir de 2023.“Por lo que al eliminar el horario de verano antes de 2023, nos permitirá armonizar los tiempos legislativos con nuestro principal socio comercial”, argumenta.Sobre las afectaciones a la salud por el cambio de horario, sostienen que la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló, en abril de 2021, que las alteraciones en los horarios afectan a individuos y a grupos.“Esta institución universitaria señala que los principales problemas que se pueden percibir al experimentar un cambio de horario son gripes, somnolencia, trastornos alimenticios y digestivos, desorganización de su ritmo biológico, dolor de cabeza, nerviosismo y falta de descanso reparador, porque se duermen más tarde y despiertan más temprano”, advierte el proyecto.Otra razón por las que se aplicó el horario de verano fue que apoyaría las actividades productivas del país, sin embargo, “esta aparente productividad, no se ha reflejado en los costos de producción, en los precios de bienes y servicios y menos aún en el Producto Interno Bruto (PIB) del país”.“Datos del Banco Mundial señalan que el PIB de México, a partir 2018 ha ido en permanente descenso. Es por ello que podemos señalar que el horario de verano no ha influido en el crecimiento del país al estimar que el ahorro de energía traería aumento de la productividad y el crecimiento”, concluye la propuesta en su exposición de motivos.La iniciativa ya fue puesta a consideración de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y no se descarta que sea la que se debata el próximo jueves, aunque también es posible que Morena suba su propia propuesta pero en el mismo sentido.