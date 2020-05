Diputada que renunció al PRD se dice perseguida por policías en Acayucan 

La diputada plurinominal local Florencia Martínez Rivera se dijo perseguida por elementos de la Policía Naval en Acayucan.



La legisladora de MORENA, quien acaba de renunciar al PRD, dijo que se encontraba con su hija en el centro de la cabecera municipal comprando velas para los rezos luctuosos de su padre, quien acaba de fallecer.



“Al salir de la zona céntrica para dirigirme a mi domicilio, elementos adultos de la Policía Naval a bordo de una patrulla sin número económico iniciaron una persecución en mi contra.



“Al percatarme de que venía siguiéndome detuve mi unidad, y posteriormente los navales violentamente me interceptaron y me obligaron a esconder de mi vehículo sin ninguna justificación”, acusó.



Añadió que aunque se identificó esto no le importó a los elementos, quienes “se burlaron” de su investidura.



“Los navales revisaron cada espacio del vehículo y no encontraron lirios, velas e incienso. Lamento que la policía naval, la cual es coordinada con los alcaldes, haga uso de sus atribuciones con intenciones políticas, para Intentar amedrentar o disuadir a la población.



“Hago un llamado a los elementos de la Policía Naval, a enfocarse en cuidar a la ciudadanía”, señaló la legisladora en un comunicado.