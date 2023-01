Diputadas van contra la “violencia simbólica” en medios de comunicación de Veracruz

Diputadas del Congreso del Veracruz propusieron tipificar en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la llamada “violencia simbólica”.Al respecto, la diputada local del PRI, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, afirmó que se consideraría violencia contra las mujeres expresiones como “calladita te ves más bonita”.“Seguramente hemos sabido, escuchado y quizás hasta dicho por costumbre o imitación frases como ‘calladita te ves más bonita’; ‘lloras como vieja; ‘las mujeres deben de estar en la cocina’; ‘de preferencia chicas con buena presentación’; ‘si te vistes así por qué te quejas si te violaron’; ‘si levantaron a su hija, andaba en malos pasos’; ‘no aparece, se ha de haber ido con el novio’; ‘por qué no te has casado’, entre otras”.La propuesta es impulsada por las diputadas Anilú Ingram Vallines; Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, Itzel Yescas Valdivia; Jéssica Ramírez Cisneros, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Ruth Callejas Roldán y Verónica Pulido Herrera,Concretamente plantean reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, afirmando que crea estereotipos que son prejuiciosos para niñas y niños de los cuales aprenden a desarrollar un comportamiento negativo hacia las mujeres.“Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres se piensa que preponderantemente es de forma física y que ésta puede desencadenar en feminicidio. Sin embargo, hay otros tipos de violencias contra las mujeres y, entre ellas, está la violencia simbólica, siendo ésta, la que se transmite mediante estereotipos, reforzando los roles de género y de sumisión que de manera frecuente ponen en un grado de superioridad a los hombres.“Cabe señalar que los medios de comunicación son muy importantes para brindar de información a la sociedad, la fuerza de sus mensajes puede alterar las costumbres y el comportamiento social; por ello, al ser un medio de información tiene la responsabilidad de contrarrestar la violencia e impedirla”, dijo Ángeles Aguirre.Señaló que en muchos de los casos no hacen más que reproducir modelos de violencia y discriminación que refuerzan una cultura de violencia contra la mujer.“La violencia simbólica se da en humillación, explotación y degradación contra la mujer. Esa reproducción de roles y estereotipos patriarcales hacia las mujeres desafortunadamente los encontramos principalmente en los medios de comunicación, quienes se encuentran transmitiendo a diario y difundiendo mensajes de violencia simbólica que pasan desapercibidos ante la vista de las personas.“Estos mensajes devalúan la figura femenina de una forma que a simple vista no se percibe debido a su normalización, es por ello que, los medios de comunicación –incluidos la internet y las redes sociales-, son utilizados para el fomento de este tipo de violencia”.La propuesta adicionaría una fracción VII, recorriéndose la subsecuente del artículo 7 del Capítulo I: “De los Tipos de Violencia”, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:“TÍTULO SEGUNDO TIPOS Y MODALIDADES DE LA VIOLENCIA CAPÍTULO I DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA“Artículo 7.- Son tipos de violencia contra las mujeres: I. a VI. […] VII. Violencia simbólica: Todo acto que, a través de patrones estereotipados, mensajes, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales y culturales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.“VIII. Cualesquiera otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o libertad de las mujeres”.La diputada destacó que la iniciativa surgió gracias a la participación de jóvenes en el primer concurso de proyectos legislativos, particularmente de los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Xalapa quienes obtuvieron el primer lugar de este certamen.