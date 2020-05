Diputado de MORENA critica a compañeros por andar “contentos entregando despensas”

El diputado federal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Jaime Humberto Pérez Bernabé, confirmó que algunos de legisladores del partido entregaron despensas del DIF Estatal con el argumento de que el organismo asistencial no tenía la infraestructura para hacerlo.



“No se puede actuar de manera lamentable, cínica y dolosa con la necesidad de la gente en pandemia por Coronavirus”, expuso sobre este hecho, en el cual el órgano electoral aplicó medidas cautelares.



Durante entrevista, el legislador federal descartó que se encuentre en la lista de morenistas que entregaron despensas en diversos puntos del Estado y dijo que se enteró de este hecho por redes sociales, aunque aceptó que también le hicieron la invitación para la entrega de las mismas.



“Vi primero que presumieron en sus redes, el diputado y presidente de la Mesa Directiva, Ruben Ríos Uribe y un aspirante a la dirigencia, Esteban Ramírez Zepeta, andaban muy contentos entregando despensas”, dijo.



En este sentido, señaló que le hicieron una llamada, de una persona que no conoce, para decirle que había una invitación para recibir despensas, misma que rechazó.



“Yo pedí que conmigo no contaran para eso y hablé con unos compañeros y compañeras diputadas, tanto federales como locales y les pedí que no se involucren en eso”.



La explicación que les dieron de parte del DIF, dijo, es que el organismo no tiene la infraestructura para hacer la entrega, lo que le pareció ilógico.



“A mí se me hace lamentable, porque hay infraestructura y si hay desconfianza con algunos Ayuntamientos, porque decían que quitaban los logos y las cajas, pues que hagan las denuncias en contra de esos Ayuntamientos”.



Ante ello, Perez Bernabe dejó en claro que ni él ni nadie de su equipo recibieron algún tipo de apoyo en algún lugar y desconoce quiénes lo hicieron, porque él no participó.



Es así que pidió a los legisladores que incurrieron en estas prácticas, que observen al “maestro” que tienen, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que “no más frijol con gorgojo”.



A decir del legislador, en sus cargos de alcalde y síndico, nunca ha caído en el sistema de despensas para lucrar con los votos y la necesidad, por lo que lo considera detestable.



En caso contrario, informó que los diputados federales entregaron un recurso que dispersó la Universidad Autónoma de Mexico (UNAM) con los kits médicos para diferentes instituciones de Salud.



En este punto, les recordó a sus compañeros que el Presidente ha dicho que para tener calidad política hay que tener calidad moral, de manera que no pueden hacer lo que siempre han criticado.



“¿Con qué moralidad pueden criticar algo si son copartícipes de una acción reprobable? Qué miserables repetir la misma acción, ¿cuál es el cambio entonces?”, cuestionó a sus compañeros.



Los legisladores, agregó, todos son mayores de edad y saben qué es bueno y qué es malo, además de que todos saben cómo pueden ayudar al gobierno y cómo no pueden ayudarlo, por tanto, definió que cada quien es responsable de sus acciones.



Y es que sostuvo que el tema de las despensas es tan terrible, que hasta la delincuencia organizada lo utiliza y con productos robados las arman y las entregan, por lo que lamentó que de manera oficial se utilice esta práctica en forma política y se lucre con la necesidad del pueblo veracruzano que atraviesa una crisis sanitaria.