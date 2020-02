Diputado Iván Aguilar, misógino y violento, dice su compañera Erika Ayala

La diputada local y coordinadora del PRI-PVEM en Congreso del Estado, Erika Ayala Ríos, calificó de misóginos y violentos los comentarios de su homólogo Erik Iván Aguilar López, en contra de la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadiáns, que exhibieron en un video grabado en diciembre pasado, cuando presuntamente el legislador ayudó a “robar” un cadáver del SEMEFO en Alto Lucero Al acusarlo de cometer violencia de género, durante entrevista, la Diputada señaló que así inician las agresiones en contra de las mujeres.“Es reprobable que este tipo de comentarios se hagan sobre la mujer y sobre todo, estamos obligados a ser mucho más responsables y sensibles con nuestras palabras, porque la violencia está escalando y todo empieza con un comentario fuera de lugar, posteriormente esto va escalando y hoy tenemos muchos temas de mujeres que son violentadas, no lo podemos permitir”, dijo.Al respecto, lamentó que un representante popular que ocupa un encargo con el respaldo ciudadano, se exprese de la forma que lo hizo y que se observa de manera clara en un video.Y es que dicho video circuló en redes sociales, así como en grupos de chat y medios de comunicación, donde se aprecia al diputado Erick Aguilar cuando afirma que “a la Fiscal se la come en tacos”, esto, cuando exigía la sustracción de un cadáver del hospital en Alto Lucero.Estos comentarios, dijo, no se pueden pasar por alto y menos permitir que un Diputado que representa al pueblo, se valga de esas expresiones que denigran a la mujer.“Hay señalamientos o expresiones misóginas en el mismo, creo que no podemos permitir con el tema de la violencia de género, porque además es uno de los temas que hemos abordado, para nadie es desconocido de los posicionamientos que hemos hecho como grupo mixto PRI-Verde en el respeto a las mujeres, sin importar la responsabilidad de donde provengan, seamos funcionarias o no, debe haber el respeto a las mujeres”, reiteró.Ayala Ríos dejó en claro que este video no determinará el sentido de su voto, en el tema del Juicio de Procedencia que enfrenta el legislador Erick Aguilar, sin embargo, reconoció que sienta un precedente en la conducta del aún diputado local.“Nosotros somos respetuosos de la ley, el video no es prueba fehaciente, ni nosotros debemos contemplar como tal para hacer o tomar una decisión, te genera una idea pero mi decisión de haber votado a favor en el dictamen que emitió las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales es porque consideramos que había elementos para que esto se revisara”, finalizó la diputada local.