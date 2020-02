Diputado local Erik Iván Aguilar “no merece ningún cargo”

El diputado local Erik Iván Aguilar López “no merece ningún cargo de ninguna forma”, expresó su homólogo por el PRI, Jorge Moreno Salinas, al referir que no es decente y se trata de un “misógino” que ataca a las mujeres.Durante entrevista, el legislador criticó los comentarios que su compañero hizo en contra de la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadán, en diciembre pasado, cuando presuntamente ayudó a “robar” un cadáver del SEMEFO en Alto Lucero y afirmó que “se come en tacos” a la funcionaria.Esto, afirmó Moreno Salinas, denota un doble discurso por parte del representante popular, una persona que “no es buena”, pues no se debe atacar de ninguna forma a las mujeres.Por lo anterior, reprochó el dicho del diputado que llegó al cargo por el PT, luego se declaró independiente y después se sumó al grupo disidente del PAN “Acción Nacional Veracruz”, el cual terminó por desaparecer.“No podemos tener un doble discurso, todos los partidos, todos los seres humanos, los que nacimos de una mujer que somos todos, no nos podemos expresar así de una mujer, no debe ser, eso lo descalificó totalmente, lo repruebo”.“No es de una persona decente y menos de un representante popular, expresiones tan reprobables como decir que la va hacer tacos, es insultarla, eso no puede ser de una persona calificada, no es una buena persona, contra la mujer nada”, apuntó.Asimismo, dejó en claro que el tema de juicio de procedencia no se politizará por esta situación, ya que el asunto se encuentra en revisión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales.Sin embargo, a pesar de que descartó manifestar si su voto será a favor del desafuero, dejó entre ver que pronto el Diputado podría dejar su curul ante la eventual aprobación del juicio de procedencia.“Es independiente al juicio de desafuero, además no llegó por un sólo video que ellos mismos editaron, observamos la conducta reprobable de este compañero que por ahora aún está en el Congreso. No merece ningún cargo, de ninguna forma”, dijo.