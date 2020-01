Diputado pide a Alcalde de Boca del Río atender quejas por calle cerrada por obra

Que atienda quejas ciudadanas por cierre de avenida a causa de obra privada, exige Diputado federal a Alcalde de Boca del Río.



Cualquier queja ciudadana es válida y estamos obligados a atenderla, señaló el diputado federal Ricardo Exsome Zapata, en relación al cierre de avenida Las Américas por obra privada en construcción.



En este caso, aseguró, es el Alcalde del municipio boqueño quien debe atender la inconformidad que declaran los ciudadanos, lamenta que el munícipe Alfonso Morelli no reaccione al respecto.



“No se sabe a ciencia cierta por qué está cerrada. Salió la versión del drenaje y también que es un tema de favoritismo, de posible corrupción, donde se le permite a una constructora utilizar la calle como patio de maniobras”.



Ricardo Exsome exhortó al Alcalde a que realmente tome en cuenta el tema de la ciudadanía, ya que en días pasados, redes de taxistas se manifestaron. Asimismo, vecinos del lugar y visitantes que transitan por esa zona turística.



El diputado federal espera se tomen cartas en el asunto lo más rápido posible para liberar completamente la avenida, por ser una vialidad importante, mencionó que también la falta de señalización, pues hay personas que no conocen el lugar y no saben tomar rutas alternas.



“Creo que es responsabilidad del Gobierno Municipal, en este caso, respetar a los ciudadanos, asegurarles el libre tránsito. Muchas de las obras no piensan en los ciudadanos y que no se les olvide que nosotros estamos primero por ellos”, enfatizó Exsome Zapata.



Hasta el momento, se cumplen cinco meses de estar cerrada la vialidad en la avenida las Américas esquina bulevar Adolfo Ruiz Cortines por dicha obra privada, lo que señaló como un exceso.