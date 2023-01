Diputados de MC darán “voz” a ciudadanos en comparecencias

El coordinador de la Comisión Estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, señaló que ante la inseguridad en el Estado de Veracruz buscará darle voz a la ciudadanía en el Congreso del Estado.“Nosotros aprovechando los tiempos y que ya hemos declarado sobre la ola de violencia incontrolable que no tiene ninguna estrategia, ni pies ni cabeza, por parte Gobierno del Estado, vamos a implementar una herramienta ciudadana para que los hombres y las mujeres de Veracruz, los empresarios, la sociedad civil, las víctimas tengan una voz en el Congreso del Estado”.Mencionó que tras platicar con las diputadas Ruth Callejas y Maribel Ramírez decidieron que en las futuras comparecencias se les dará la tribuna a los ciudadanos, a partir de las próximas comparecencias de los titulares de los órganos autónomos, fiscalía, protección a periodistas, IVAI, ORFIS, entre otras.“Hemos creado el programa de ‘Pregúntale’, para que puedan ellos tomar la tribuna… vamos a abrir todas las redes sociales y correo para que cualquier ciudadano común nos pueda enviar lo que le quiera preguntar a los funcionarios, ahorita a los organismos autónomos y más adelante a los del Gobierno”, dijo Rullán.Explicó que esto se llevaría a cabo ya que las diputadas han decidido ceder los 6 minutos que tienen para cuestionar a dichos funcionarios y de manera obligada utilicen las preguntas que les manden los ciudadanos.En este sentido, criticó al Gobierno actual de que no permite la cercanía con la población para plantear dudas y recibir una respuesta, “hay que darle espacios y voz a la gente, es increíble cómo estos que dijeron que iban a ser distintos, cuando uno se les quiere acercar con las Suburbans que dijeron que no tenían, con los policías que dicen que no los cuidan y con todo el séquito de seguridad y secretarios que se parecen igualitos a los de Javier Duarte, pues el ciudadano no puede preguntarles ni llegarles”.Señaló que las preguntas serán públicas para quien decida hacerlo de esa manera, mientras que se mantendrá resguardada la identidad de los ciudadanas que lo prefieran.Rullán refirió que el partido tiene muchas dudas ante la Fiscalía y que habría sido gracias a este tipo de preguntas que el año pasado se percataron de las más de mil personas encerradas por ultrajes a la autoridad, con lo que empezarían las impugnaciones para derogar.En cuanto a la inseguridad, afirmó que no existen medidas para procurar el bienestar de la población.“No hay una estrategia de seguridad, sigue habiendo las famosas ‘mesas de la paz’ a las 6 de la mañana pero están generando desvelados en vez de resultados. Lo que queremos es que se nos garantice la seguridad porque el momento fundacional del Gobierno es para darle certeza a la vida de las personas y a la propiedad de las personas”.Insistió en que en Veracruz no hay estrategia, por lo que calificó el despliegue de los elementos de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, debido al choque del metro, como algo innecesario por parte del Gobierno actual ante el panorama de violencia en la entidad veracruzana.“Les duele más las aspiraciones presidenciales de sus corcholatas que la vida y la integridad de las y los veracruzanos. Ojalá esos elementos hubieran sido enviados a Veracruz y no a cuidarle los defectos que necesitan ingenieros y no militares en el metro”, concluyó.