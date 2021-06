Diputados de Veracruz apenas votaron sus licencias de ausencia por elecciones

En total 5 diputados locales de MORENA hicieron campaña sin tener el permiso oficial del Congreso del Estado. Incluso este martes el pleno avaló por obvia resolución la ausencia de estos integrantes que buscaron otro cargo tener licencia.



Cabe señalar que los legisladores no sesionaban desde el pasado 02 de mayo, cuando se realizó la primera sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional.



En algunos casos los legisladores pidieron licencia y la ampliación de la misma sin goce de sueldo, por lo que la asamblea dispensó el trámite reglamentario de turno a comisión por votación económica.



Por esta razón, el pleno la Mesa Directiva avaló al coordinador de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, el permiso para ausentarse del cargo del 04 de mayo y hasta el 8 de junio, así como la ampliación del periodo del 9 y hasta el 11 de junio.



Con esto Gómez Cazarín justificó su presencia en las inmediaciones del Consejo Municipal del OPLE del puerto de Veracruz, ya que luego de los comicios del 06 de junio morenistas no aceptaron los resultados que favorecieron a la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Patricia Lobeira, acusando diversas irregularidades.



Al respecto, Gómez Cazarín dijo que no se viola la Ley si se presenta el escrito de licencia, aunque no sea avalado por el pleno. Igualmente añadió que se impugnarán los resultados de dichas elecciones municipales al existir “diversas irregularidades”.



Aceptó que existieron críticas por la falta de sesiones durante más de un mes en pleno periodo de sesiones ordinarias, aunque justificó que todas las fracciones acordaron suspender las actividades legislativas durante las campañas.



“No es una decisión que tomó MORENA; se tomó de manera compartida con las distintas corrientes políticas. Estuvieron de acuerdo el coordinador del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y de todas las fuerzas (…).



“Hasta el momento, como lo maneja el equipo jurídico no hay problema (que este martes se autoricen las licencias”, dijo el legislador.



Durante la lectura de la correspondencia, también se autorizó las licencias de las diputadas morenistas Elizabeth Cervantes de la Cruz; Rosalinda Galindo Silva; Adriana Esther Martínez Sánchez y Magaly Armenta Oliveros.



Igualmente, la ampliación de los permisos de la diputada del PAN María Graciela Hernández Iñiguez, de los diputados morenistas José Manuel Pozos Castro, Augusto Nahúm Álvarez Pellico; del panista Juan Manuel de Unanue Abascal y del legislador Alexis Sánchez García.



Por su parte, el diputado de MORENA Rubén Ríos Uribe dejó sin efectos su licencia, así como Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Carlos Manuel Jiménez Díaz, Brianda Kristel Hernández Topete, María Esther López Callejas y Eric Domínguez Vázquez.