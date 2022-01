Dirección de Turismo cambiará letras turísticas y módulos de atención a visitantes, en Xalapa

La directora de Turismo de Xalapa, Ivonne Rubí Quirarte Mora, dio a conocer que entre las acciones a desarrollar en los primeros cien días del nuevo Gobierno Municipal en esta área, se encuentra la instalación de nuevas letras turísticas y la renovación de los módulos de atención para los visitantes de la Capital.“Mi diagnóstico inmediato es que hay que hacer acciones concretas, las primeras en los primeros cien días de gobierno son los módulos turísticos que están en condiciones deplorables, sucios, llenos de grafitis”, comentó.En entrevista para Alcalorpolitico.com, expuso que a uno de estos espacios, implementado durante la gestión de Elizabeth Morales García, ya hasta se le cayó la puerta y se rompió al no tener bisagras.“Estamos generando ya los debidos proyectos para hacer una propuesta de nuevos módulos turísticos interactivos, entonces ésa es una de nuestras primeras acciones. Dentro de estos nuevos módulos se va a cuidar minuciosamente la atención que se da al turista”, detalló.Además, dio a conocer que se apoyará al personal que atiende estos módulos con uniformes, mapas de la ciudad y capacitación en el idioma inglés.En cuanto a las letras turísticas, indicó que las dos que están actualmente instaladas (en Los Lagos y el Parque Juárez), no cumplen del todo con las especificaciones establecidas en la “marca país”, de allí que las nuevas que pretenden colocar sí actuarán bajo las directrices de la Secretaría de Turismo (SECTUR).“Tenemos ahora que generar nuevas letras que estén coordinadas con la marca país, del módulo de identidad nacional, que es descargable en la página de la SECTUR, porque las letras son un poco más bajitas y más gorditas”, dijo Quirarte Mora.La directora expuso que los colores que podrán llevar las letras son libres, se planea invitar a artistas locales para que las intervengan y, si el alcalde Ricardo Ahued lo autoriza, estarían colocándose otras en el Museo de Antropología de Xalapa (MAX), en el mirador del parque Juárez y en la Unidad de Servicios Bibliotecarios (USBI) de la Universidad Veracruzana (UV).Después de agradecer al alcalde Ricardo Ahued por su designación, Ivonne Quirarte Mora concluyó explicando que ella proviene del ámbito empresarial y afirmó que conoce las carencias del gremio turístico, no sólo de los hoteleros, sino también de los restauranteros, camorristas, recepcionistas y todo el personal de contacto con los visitantes.