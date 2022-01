Directivo de TYASA Orizaba afirma caída en producción causada por inflación

El panorama económico actual está muy complicado, aseguro el empresario Ely Chahín, quien es parte de la directiva de la empresa Talleres y Aceros. Agregó que entre la inflación, el coronavirus y sus efectos y la falta de crecimiento la situación es difícil."Son dos ingredientes de un cóctel que se está poniendo muy feo. El último trimestre del año pasado indican una contracción económica, un decrecimiento en la actividad industrial, lo cual básicamente nos garantiza que la recuperación en forma de V de la que hablábamos va a ser más una W"Entonces añadió que se está teniendo una caída en la producción por el nivel de inflación. "Insisto es una mezcla compleja, no podemos tener una baja tan grande, una caída tan grande en la producción, básicamente en el ingreso de las familias y en la actividad económica con precios elevados nos pondrían realmente en una situación bien compleja como sociedad".Añadió que el 3 por ciento del Producto Interno Bruto no significa nada, cuando se decreció 9 por ciento. "Realmente seguimos por debajo de los niveles de producción que traíamos del 2019 y ese es el problema, no es tanto que tengamos un poquito de recuperación, sino que la bronca es todo lo que falta por recuperar".Chahín destacó qué tienen que enfrentar la crisis actual causada por diversos factores, solo con un elemento importante: el trabajo.