Director afirma que acoso, embarazos y adicciones, son “mínimos” en COBAEV

Estudiantes con problemas de adicciones, embarazos y casos de acoso escolar se dan en los diversos planteles del sistema COBAEV en el estado, aunque los casos son mínimos, aseveró el director de estos colegios, Andrés Aguirre Juárez.



Señaló que lamentablemente sí existe violencia escolar, lo cual se está atendiendo a través de un programa que se llama Desarrollo Integral del Estudiante (DIES), pues no se va a permitir ni que se violenten los derechos de los muchachos por parte de sus compañeros ni de los maestros.



Resaltó que no obstante un joven que agrede es porque tiene un problema, por lo que no se le va a sacar de la escuela, sino que se les apoya para que reciban ayuda.



Agregó que en cuanto a maestros que acosen a alumnos también se han tenido dos casos en lo que va del año, pero esas personas ya fueron retiradas de los planteles.



Indicó que a fin de prevenir las diversas problemáticas se llevan a cabo pláticas de sensibilización de género y prevención de embarazos no deseados.



Agregó que cuando una alumna resulta embarazada se platica con ellas porque si bien tienen todo el derecho de continuar su educación, también deben comprender que tienen un compromiso más y afrontarlo con estudios es mejor que sin ellos.



Respecto al tema de las adicciones, puntualizó que no se ha detectado venta de drogas en los planteles, pero sí unos 15 casos de jóvenes con un problema de adicción, a los cuales se les canaliza también para recibir la ayuda correspondiente.