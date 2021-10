Dirigente sindical ignora cifras de trabajadores del IMSS fallecidos por COVID

Aunque la queja recurrente de trabajadores del IMSS durante la pandemia ha sido el gran número de contagiados de COVID-19 entre los empleados, el dirigente del SNTSS sección IV, Juan Carlos Perzabal Castillo, desestimó que la cifra sea elevada, "no es tan elevado el índice", incluso desconoce el número exacto de los infectados y fallecidos por este virus.En entrevista sólo se remitió a decir sobre los contagiados que "en porcentajes te diría que no es tan elevado, te podría decir por 100 pacientes en general un 5 por ciento a 10 por ciento".Y también presumió que el índice de mortalidad por COVID-19 entre los trabajadores está por debajo de la que se registra entre la población pero expresó que la cifras de los fallecidos no la sabe.- ¿Doctor, cuántos de los trabajadores han fallecido por Coronavirus y cuántos se han contagiado?"Fíjate que en el ranking nacional de fallecidos por COVID-19 de la población total, afortunadamente gracias a la labor que realizan el sindicato y el instituto, de proveer que sus trabajadores estén vacunados, el índice de mortalidad ha sido más bajo que el resto de la población, eso es importante".- ¿Pero cuántos han muerto por el virus?"No tengo el dato preciso, no te quiero decir un dato que después se pueda utilizar a mal. Creo que tendríamos que preguntarlo con quienes llevan esos datos, que es la Delegación".Es de resaltar que desde que inició la pandemia y hasta esta fecha es recurrente saber que dentro del personal del IMSS un número importante de trabajadores ha perdido la batalla contra el COVID-19, de este tema dan cuenta los mismos empleados a través de sus redes sociales, quienes otorgan el pésame a los familiares.