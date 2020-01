Disminuyó pesca durante últimos meses de 2019, en Coatzacoalcos

En los últimos meses del 2019, la pesca en Coatzacoalcos disminuyó considerablemente, tanto que sólo se logró la captura del 30 por ciento de lo obtenido en años anteriores.



Así lo confirmó Esteban Quintana de la Cruz, presidente de la Sociedad Cooperativa Producción Pesquera en este puerto, quien añadió que el cambio climático tiene que ver con tan desastrosa situación.



"No hubo lluvia, apenas en diciembre y enero ha llovido. Eso es malo porque no se hacen los ciclos como debe ser, las temporadas se retrasan. Cuando pegue un buen ‘norte’, quizá a finales de enero comencemos a remontar", dijo.



Expuso que esto mantiene a 25 socios parados y ante eso han tenido que emigrar para mejorar su economía.



Los destinos a donde se van a buscar empleo son Playa del Carmen o Cancún, donde hacen actividades en el sector turístico.



Lamentó que esta situación no sólo esté ocurriendo aquí en Veracruz, sino también en Tabasco.



Por si fuera poco, actualmente no tienen proyectos laborales y sólo esperan el trabajo de limpieza de lirio en la laguna de Pajaritos que realizan desde hace 9 años, pero que sólo desarrollan de octubre a diciembre.