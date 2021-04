Docentes de inglés reclaman sueldos; les deben meses

Docentes del Programa Nacional de Inglés del Estado de Veracruz se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada para exigir el pago de su salario, tras tres meses de iniciar labores.



"Tenemos tres meses sin recibir un sueldo. Se nos está pidiendo que sigamos trabajando con o sin recurso económico. Ya estamos molestos porque nos tienen así desde hace meses", expresaron.



Miriam Flores, uno de las profesores afectadas, señaló que a pesar de no tener remuneración por su trabajo las autoridades educativas les han solicitado continuar impartiendo clases.



"Están diciéndonos que ya va a llegar, que ya va a llegar y no llega, no llega, no llega. ¿Ya a cuánto estamos?, a 16 de abril y desde enero comenzamos a trabajar. Creo que no es justo que sigamos trabajando. Piden calidad para los niños y no nos pagan".



Además, comentó que los docentes de este programa no cuentan con plaza y mucho menos prestaciones.



"Nosotros no tenemos nada, no tenemos vacaciones, no tenemos prestaciones. Así es nuestro trabajo, pero por lo menos que nos paguen el sueldo. Nos pagan de manera mensual, venía siendo regular hasta que llegó la nueva coordinación".



La quejosa detalló que son aproximadamente 100 docentes de Xalapa, Veracruz, Poza Rica y Córdoba los que están a la espera de su sueldo.



"Nosotros trabajamos por hora, la hora que trabajamos es lo que nos pagan. Hemos platicado con la coordinación, pero nos dicen que es la Federación la que no ha mandado el dinero. Lo que queremos es que nos vean porque hay mucha gente que no nos conoce", concluyó.