Docentes de Telesecundaria exigen ampliar periodo para asignación de plazas

Docentes del Estado de Veracruz de nivel Telesecundaria se manifestaron en plaza Lerdo para urgir al Gobierno del Estado y al titular de la Secretaría de Educación, Zenyazen Escobar García, una prórroga para el proceso de admisión a plazas 2019-2020.



María Cristina Barradas Galán, docente, explicó que lo único que buscan es trabajar pero no les están asegurando su empleo, pues los llamados por parte de la SEV para la asignación de plazas no se han realizado.



"De la SEV no hemos tenido ningún llamado, no tenemos ninguna respuesta y en Recursos Humanos únicamente nos aparece que están los teléfonos descolgados. Pedimos y exigimos una respuesta de qué va a pasar con nosotros. Estamos muy preocupados, los jóvenes que si queremos trabajar".



Mencionó que la vigencia de ser acreedores a una plaza vence el 31 de mayo, por lo que necesitan estar seguros que por la pandemia, no se verán afectados en dicho proceso.



"Debido a la contingencia, sabemos que esto se tiene que extender. Pero no tenemos ninguna respuesta ni del Secretario de Educación ni de Recursos Humanos. Tenemos interinatos temporales".



Agregó que más Estados se unieron a esta protesta, que incluye a docentes de Educación Física, Telesecundaria y Primaria.



Para finalizar, informó que se dirigirán a la SEV para continuar con su protesta de manera pacífica.