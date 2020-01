Docentes toman la Escuela de Bachilleres “Manuel Rincón”, en Perote

Por la imposición de la nueva directora por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), personal docente, administrativo y de intendencia tomaron las instalaciones de la Escuela de Bachilleres “Manuel Rincón”, en Perote.



Ricardo Diz Herlindo, secretario general del Sindicato Unificador de Trabajadores al Servicio del Estado y Magisterio (SUTSEM), dio a conocer que la designación de la maestra Zita Roa Longui se dio un día antes de iniciar el periodo vacacional de fin de año, por lo que al retornar a clases este miércoles, los trabajadores de dicho plantel escolar, agremiados a diversos sindicatos, tomaron la decisión de tomar las instalaciones en protesta por dicho nombramiento.



Con esta medida, alrededor de mil alumnos son afectados al no recibir sus clases como está programado en el calendario escolar.



De acuerdo a la información proporcionada por los manifestantes, la directora de la Dirección General de Bachillerato, Claudia Zamora Treviño, sorprendió a la base trabajadora con la designación de la nueva directora de la escuela mencionada, pese a que los dirigentes sindicales del SUTSEM y el SITEV se negaron a aceptar dicho nombramiento.



Expresaron que dicha designación es considerada como terrorismo laboral, ya que no se dio cumplimento al valor escalafonario y a los acuerdos contraídos con anterioridad a dicho nombramiento.



Explicaron que los profesores y personal administrativo de dicha institución educativa no están dispuestos a trabajar con la maestra Zita, quien a lo largo de sus años como catedrática del bachillerato ha sido señalada de mantener un ambiente laboral tóxico creando problemas dentro de la institución.



En varias ocasiones, indicaron, usando a los alumnos como método de defensa y poniéndolos en contra de varios profesores a tal grado de ridiculizarlos y considerarlos como unos ineptos.



Finalmente, señalaron que de no resolverse este problema, los manifestantes amenazan con mantener el paro por tiempo indefinido, lo cual afectaría a todo el alumnado de la institución por este motivo.