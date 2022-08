Dos de tres tanques de agua de la Unidad FOVISSSTE de Xalapa están sin funcionar

Tras sostener una reunión con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y de decirse confiados de la solución planteada a la problemática de la falta de agua, vecinos de la Unidad Habitacional FOVISSSTE indicaron que se revisarán dos de los tres tanques de almacenamiento que actualmente están inoperativos."Llegamos a un acuerdo, van a revisar tanques porque apenas sirve uno, van a ver lo de la infraestructura hidráulica y de suelo para ver si nuestros tanques sirven o de lo contrario mandar a construir otros. Hoy tendremos otra reunión para ver en qué condición van a poder marchar los trabajos", manifestó Rosa Elena Tenorio.Cabe recordar que la tarde noche de este martes, residentes de dicha zona de la Capital se manifestaron cerrando el paso por el bulevar Diamante , acusando que al menos 3 mil personas llevaban dos meses enfrentando desabasto del vital líquido."El agua ahorita está bien, van a ver por qué sólo está funcionando un tanque de los tres, entonces van a ver si los tanques son viables para que los compongan. Si no van a tener que hacer otros tanques, pero hay que hacer unos estudios de suelos, porque los tanques están en una zona arcillosa, se pueden desvanecer", expuso la vecina.Tenorio explicó que estos tanques fueron construidos por el Gobierno Federal, que pagaron los propietarios de los departamentos hace 45 años cuando se edificaron, y que actualmente opera la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS)."La problemática la tenemos desde hace cuatro meses, tenemos agua un día y dos no; tenemos dos días y cinco no. Nosotros no entramos a tandeos y se acordó que el suministro del agua va a ser continuo (...) Y si no llegáramos a tener agua, con pipas lo van a solucionar, pero ya no nos vamos a quedar sin agua", aseguró en la entrevista luego de la plática con el munícipe.Finalmente comentó que en la otra reunión de este miércoles revisarían el tema de las fugas, que indicó siguen siendo otra situación que afecta el abastecimiento del recurso hídrico a los habitantes de la Unidad Habitacional FOVISSSTE, y aclaró que si no se da una solución pronta y duradera, volverán a protestar.