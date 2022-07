Dudas razonables sobre la pandemia

Ya pocos ignoran que los medios tienen el poder de moldear opiniones en sus usuarios. Su influencia puede reconfigurar la realidad sobre determinado tópico y generar una postura específica conveniente a los interesados en ello. Ese poder ha sido potenciado por la tecnología digital que, de manera casi imperceptible, facilita la manipulación de noticias y opiniones a nivel global, sustituyendo la razón por la superficialidad cognitiva. La pandemia del COVID-19 es un ejemplo de lo anterior; pues, desafortunadamente, desde el inicio (2020), en lugar de abrir los medios a quienes criticaron las medidas para combatirla, les fueron cerrando los espacios. No sólo fueron objeto de censura quienes, con base al sentido común, las criticaron. También se marginó a quienes expresaron dudas razonables fundamentadas. Los calificaron de antivacunas, negacionistas, conspiranoicos o enemigos de la salud.La lógica, el sentido común, el análisis y la reflexión sobre el tema se ausentaron de la mayoría de las empresas noticiosas y de la agenda de los políticos.Hoy que, desde algunas escuelas, se está pidiendo a los padres vacunen a sus hijos, parece pertinente recuperar algunas de aquellas dudas que circulan aún en las redes sociales. Despejarlas podría servir de ayuda para tomar una decisión informada, no inducida.¿Por qué, si los virus de la gripe y el COVID-19 tienen el mismo tamaño, la primera despareció por usar mascarilla y el COVID no?¿Por qué, si el virus es natural, tiene patente?¿Por qué, si a lo largo de la historia cualquier vacuna era suspendida al provocar 50 muertes, la del COVID-19 no se suspendió después de su primera aplicación que generó miles de muertes?¿Por qué dicen que el virus apareció en 2019 siendo que ya era mencionado desde el año 2017?¿A quién se clasificó como asintomático si una persona sana no presenta síntomas?¿Por qué las mascarillas son tratadas como basura común y no se queman como hacen con los cuerpos de quienes mueren por la infección?¿Por qué no permiten autopsias a los cuerpos de quienes mueren por el virus?¿Si no hay ningún virus aislado ni secuenciado, qué miden las pruebas del COVID? o ¿cómo han fabricado las vacunas?¿Por qué, si nunca se había vacunado a mujeres embarazadas, ahora sí lo hacen?¿Por qué a los sanos se les aisló y a los contagiados se les hacinó en hospitales?¿Qué sentido tiene el pasaporte sanitario, si los vacunados siguen siendo transmisores del virus?¿Por qué los vacunados tienen que seguir las mismas medidas que los no vacunados?¿Por qué cuando aparece una nueva variante desparecen las anteriores?¿Por qué, aun teniendo el 90 por ciento de la población vacunada, aumentó el récord de contagios y fallecidos?¿Por qué son los medios de difusión los encargados de calificar la información como falsa o verdadera?¿Por qué insisten en vacunar a los niños y bebés cuando estos tienen prácticamente una probabilidad cero de morir por el virus?¿Por qué esta pandemia afecta a todos por igual en todo el planeta cuando nunca existió otra que lo hiciera?¿Qué caso tiene la intubación si el problema es de inflamación vascular?¿Por qué le llaman vacuna si no inmuniza?¿Por qué si la comida chatarra potencializa la activación del virus no la prohíben?¿Sabía usted que antes del COVID-19 se esperaba un colapso en la liquidez del gran capital?¿Por qué el grupo de Davos pidió, antes del COVID, se humanizaran las empresas y ahora ya no?¿Por qué ahora se insiste que las causas de la hambruna son las guerras y la pandemia y no la injusta distribución de la riqueza?¿Sabía que las farmacéuticas financian la creación de sus vacunas con dinero público pero son ellas las que determinan su precio que va de 4 a 32 dólares por inyección?¿Cómo fue posible que las farmacéuticas ganaran 152 mil millones de dólares entre 2020-21?¿Puede creerse a las farmacéuticas su preocupación por la salud de las personas cuando se mueren más de 24 000 diariamente en el mundo por hambre?¿Quiénes se han beneficiado con la pandemia, además de las farmacéuticas?¿Por qué los gobernantes de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España y Alemania, principalmente, estuvieron tan felices durante la última reunión de la OTAN? ¿Lograron sacudirse su responsabilidad por la crisis del modelo?¿Por qué, según el FMI, las fortunas de los 500 hombres más acaudalados se incrementó 31 por ciento durante la pandemia?¿Por qué Bielorrusia, que no aplicó el confinamiento, tuvo la tasa de mortalidad más baja en Europa?Por supuesto, existen más dudas, pero este espacio no alcanzaría para todas ellas.Le dejo la última, una (personal) que se refiere a los gobernantes de los países donde tiene su matriz las corporaciones farmacéuticas financiadas por ellos.¿Esos señores están de acuerdo en sacrificar a su propia clase media, medianos empresarios e industriales para salvar a las corporaciones o están siendo obligados a hacerlo?