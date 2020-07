Dueños de perros que atacaron a anciano en Coatepec evaden responsabilidad, acusan

Los propietarios de los perros pitbull que atacaron a una persona de la tercera edad en la zona de Briones en Coatepec han evadido toda responsabilidad y siguen sin dar la cara ante los acontecimientos, informó el abogado de la familia, José Ibarra.



Al mismo tiempo que aseguró que estas personas podrían alcanzar de 3 a 10 años de prisión de acuerdo al Código Penal, debido a las graves lesiones y mutilaciones que sufrió don Adrián, abuelito de 80 años de edad y quien permanece delicado en un hospital de Xalapa.



El defensor refirió que los perros atacaron a don Adrián cuando éste regresaba de sus labores en el campo por el camino a Rancho Viejo y sufrió la mutilación de los pabellones de ambas orejas además de presentar heridas en la frente y brazos.



“Desde que don Adrián fue atacado por los perros, el señor sigue en el hospital, necesita una operación en sus orejas, pero hasta ahora los dueños de los perros no se han entrevistado con la familia para llegar a algún tipo de acuerdo”, dijo.



Agregó que, desde la semana pasada, el anciano está hospitalizado en la ciudad de Xalapa y requiere una operación, aunque aclaró que ya no podrá recuperar los pabellones de sus orejas, esto según los médicos.



Expuso que los dueños siguen sin presentar las tarjetas de vacunación de sus canes cuando así lo solicitaron los médicos, “pero los dueños de los canes han estado evadiendo cualquier responsabilidad”.



Y aunque la hija del agredido interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado hasta el momento ninguna autoridad sanitaria ha acudido a ver la situación de los perros.



En este sentido, aseguró que pese a que el Fiscal actuó de inmediato, el personal de Servicios Periciales no ha querido acudir a valorar las lesiones de don Adrián y añadió que una vez que se tengan estos datos, la Fiscalía será quien tenga que proceder a la captura de los dueños de los perros.



“Desgraciadamente las lesiones tienen que ser valoradas de manera inmediata, y Servicios Periciales no había ido, el Fiscal mandó los oficios, quien estaba de turno mandó el mismo día de manera inmediata todos los oficios, pero de Servicios Periciales no han querido ir”, acotó.



El abogado además precisó que en varias casas de la zona de Briones, Plan de la Cruz y La Pitaya los ciudadanos poseen este tipo de perros de mandíbulas grandes y musculosos, para el cuidado de sus propiedades, no obstante en ocasiones no tienen un buen cuidado de ellos.



“Hay muchas casas grandes que tienen colindancia con zonas boscosas con reproducción rural, y que mucha gente tiene perros para cuidar sus fincas, pero falta que les pongan cuidado, muchos perros son potencialmente peligrosos”, finalizó.