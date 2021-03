Durante 2020, producción de maíz cayó 60% en el país: UNM

La producción de maíz cayó alrededor de un 60 por ciento en el 2020, cuando se dejaron de producir más de 13 millones de toneladas anuales de este grano, expuso Rosa Margarita Castelán Fernández, presidenta de la Unión Nacional de Maíz.



Agregó que la caída en producción se está sustituyendo con importación de Estados Unidos, dejando a los campesinos mexicanos sin posibilidades de poder sembrar y ocasionando un incremento en el precio del grano debido a la escasez.



"No hay producción. La gente no está produciendo lo que se debe y lo que se produce ya lo tienen apartado para las actividades propias. Pensamos que cayó en un 60 por ciento, si eran 26 millones al año, (esta cifra) bajó, tomando en cuenta que la importación nos está ganando ese 60 por ciento. Están importando maíces amarillos guardados quién sabe desde hace cuántos años".



Lo que actualmente se produce, mayormente se queda en los mismos productores para el consumo y aprovechamiento propio.



La baja productiva del maíz está desencadenando alza en otros productos como la masa y la tortilla.



Castelán Fernández aseveró que esta situación se debe a que no hay apoyos por parte del Gobierno Federal a los pequeños productores.



"Falta de apoyo, falta de subsidios. Si no hay subsidios, no hay oportunidad para tener los insumos necesarios. Están sembrando lo que pueden, no lo que deben y el apoyo que necesitan no lo tienen".



Finalmente, reprochó que no existan subsidios y se oferten créditos imposibles de costear para los campesinos.