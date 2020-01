Durazo ofrece estrategia contra asaltos en carretera en límites entre Veracruz y Puebla

Ante los ataques de asaltantes en carreteras de la zona centro de la entidad, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Francisco Alfonso Durazo Montaño, anunció abordar dicho problema en los límites de Veracruz y Puebla.



"Cambiaron las prioridades, cambió la fiscalía (general del estado de Veracruz) y ahora trabajamos de una manera más eficiente, eficaz y vamos establecer contacto con las autoridades locales, con los empresarios preocupados por el Triángulo Rojo" destacó.



Indicó que tales hechos no sólo ocurren en Cumbres de Maltrata, sino en un tramo de Tlaxcala, Puebla en conexión con el Estado de México.



Por lo anterior, Durazo Montaño ofreció dar seguimiento a dicha cadena de delitos denunciados por el gremio empresarial de Córdoba y Orizaba.



"Entre autoridades tenemos que comunicarnos para construir juntos una respuesta y no me imagino en un camino de acceso irregular un policía evitando, porque necesitaríamos muchos policías, hay que cerrar el camino, la comunicación, hay que cerrar esos accesos”.