El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, exhibió que la organización Earth Mission ha lanzado un ataque mediático contra el Gobierno del Estado porque se le negó un convenio con el ahora “Aquarium del Puerto de Veracruz”.Cuestionado sobre la supuesta muerte de una orca en playas de Chachalacas, a donde el Aquarium presuntamente no acudió pese al llamado para su rescate, el mandatario dijo desconocer el caso, pero aprovechó para señalar que la agrupación ambientalista se ha dedicado a tratar de difamar la labor del Gobierno estatal por no ceder a la petición de la firma de un convenio."Esa organización ha decidido atacarnos porque quiere un apoyo económico, un convenio (con el Aquarium) y le dijimos que no (...) la gente lo tiene que saber porque nosotros no aceptamos ese tipo de arreglos, debajo de la mesa estarles pagando para que hablen bien de nosotros", dijo ante los medios de comunicación.García Jiménez explicó que, cuando se denunció la muerte del manatí hace unos meses, la organización salió a desmentir, pero un trabajador del Acuario reconoció que sí había sucedido y que se notificó a PROFEPA, sin embargo está última no ha corroborado dicha versión."Cuando salí a decir, con pruebas en las manos en qué condiciones murió el manatí y di la última llamada para que aclaren la muerte porque fue ahí, lo sabemos porque la empresa que tuvo a su resguardo el cadáver fue quien lo informó, y esa organización salió a decir que era otro cadáver, pero se van para atrás cuando un trabajador sale a decir que sí se murió y PROFEPA no ha salido a decir 'si me notificaron'.