Ebrard acortará el sexenio a AMLO, “los serviles no son leales”: Muñoz Ledo

El diputado federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y aspirante a la dirigencia nacional de este instituto, Porfirio Muñoz Ledo, expresó que con la candidatura de su rival Mario Delgado Carrillo, el canciller Marcelo Ebrard Causabón pretende crear una estructura política en el país favorable para su persona.En referencia directa al grupo que lidera el Secretario de Relaciones Exteriores, quien impulsa a Delgado para la dirigencia morenista, Muñoz Ledo criticó que se pretenda convertir al partido del pueblo “en el partido del dinero”.Durante entrevista para Alcalorpolitico.con, quien se ha distinguido por ser un político versátil y el único que ha dirigido dos partidos a nivel nacional —PRI y PRD—, dijo que no se puede eludir que el Canciller plantea un sexenio corto, ya que a la mitad del actual mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, su grupo tendría la estructura política a su favor.“Yo le digo dos cosas al Canciller y se lo he dicho públicamente: no te aceleres, Marcelo, te está ganando la obsesión del poder, estás acortándole el sexenio al Presidente de la República”, dijo.Por el contrario, explicó que por su parte, pretende que López Obrador, quien recientemente estuvo en Veracruz, pueda gobernar con apoyo de MORENA pero no un apoyo servil, sino un basado en contacto con la sociedad y con las masas.“Un partido del pueblo no puede ser un partido del dinero, del dinero que se está gastando del otro lado, yo no he gastado un sólo centavo; si yo me entero que el dinero es ilícito, entonces llamaré a las instancias pero no me he enterado”, dijo.Ante los señalamientos de que Delgado utiliza millones de recursos para su campaña, sin explicar de dónde provienen, Muñoz Ledo le solicitó al Presidente que ayude a valorar lo que pasa en el partido.“Porque no le servirá un partido servil, los serviles no son leales y los leales no son serviles; un partido del pueblo no es un partido de dinero”, insistió.El Diputado federal incluso relató que en el afán de ganar adeptos, pretendiendo que todo se logra con dinero, Mario Delgado ha caído en acciones hasta ridículas.“Me dio mucha risa que se gaste dinero en un publicista para que Mario tenga como su lema ‘Mario Morena’, porque el publicista le dijo que el hombre más popular de México es Mario Moreno y él es Mario Morena, ese es su lema. Bueno, yo no hubiera pensado una cosa tan ridícula, porque se está plantando como el Cantinflas de MORENA y en eso gastó muchísimo dinero”, dijo al reír de lo hecho por su contendiente.A decir de Muñoz Ledo, Regeneración Nacional necesita ser un partido serio, fuerte, con ideología y capaz de hacer un debate público sobre los principales problemas del país.No omitió que hay problemas graves en México, iniciando por el tema económico, el virus COVID-19 y la fragmentación de los poderes estatales y el pacto federal Al señalar que su equipo no aspira a ser un instituto “del Presidente”, expuso que como partido en el Gobierno tendría una conversación particular con López Obrador para hacer una valoración de lo que sucede en el país. Después se actuaría conforme a las reglas del partido: con criterio, métodos democráticos para designar y no métodos de grupo.Además, acotó como importante cerciorarse de la honestidad de los candidatos, puesto que si en su momento el PRI llegó a cruzar, analizar y considerar la idoneidad de los gobernadores en la línea de la decencia, entonces ellos también pueden hacerlo. “Yo lo hice”, recordó sobre su pasado tricolor.Comentó que aunque en aquel tiempo hubo errores y aciertos con algunos candidatos, también hay políticos que pueden ocultar malos manejos: “parecen personas honorables, rectas y con personalidad pero te puedes equivocar”.No obstante, se pronunció por intentarlo en MORENA desde el conocimiento que a veces se tiene por aliado, es decir, buscar todos los antecedentes.“Ninguno puede ser electo ni presentarse a esa contienda si no se presenta un análisis serio sobre su ideología, su lealtad al movimiento, porque no es lo mismo un federalismo cooperativo que un federalismo disosiativo”, dijo.Sobre el partido en Veracruz, Porfirio Muñoz Ledo expuso que es un Estado sumamente complejo, con varias fracciones, cuando lo que se pretende es en un instituto organizado.“Yo estoy pensando en un partido y un gobierno organizado, con una planeación territorial, que se observe lo que está pasando, no que le digan por correo o vía Zoom de lo que está pasando en Veracruz”.La entidad, comentó, tiene una sede principal y tres más, por lo que son cuatro regiones muy imponentes que, señaló, conoce y ha recorrido.“La zona de Poza Rica hasta Tampico, la región en el centro cafetalera, la capital Xalapa y en el sur Coatzacoalcos; yo conozco las zonas importantes, he seguido la política del país por muchos años”, dijo.Al cuestionarle sobre los filtros que se tendrían que aplicar para que personas capacitadas llegarán a los cargos y puestos gubernamentales y así un mal desempeño por desconocimiento en administración pública no mermará en las jornadas electorales, mencionó que como fundador del movimiento, en su equipo tienen idea de lo que se ha hecho y lo que se debe corregir.“Nosotros no tendríamos un instinto de investigación pero sí de valoración, como para establecer una escuela de cuadros para los jóvenes que están destacando en MORENA”.Y es que explicó que otros partidos han tenido escuela de cuadros o sus equivalentes.“Ya que los jóvenes deben participar pasando por una valoración y después por una educación y un entrenamiento”, dijo al proponer una preparación oportuna, para que quienes lleguen a los cargos lo hagan con conocimiento y capacidad de desarrollarse y aportar por el bien del proyecto en México.