Se quiebra CONAGO: salen Gobernadores de oposición

Gobernadores de 10 Estados, que integran la llamada Alianza Federalista, anunciaron su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), pues consideran que ésta ya no cumple con su función.



El anuncio fue hecho en conferencia de prensa tras la Reunión Interestatal COVID-19, celebrada este día en Chihuahua con la presencia de 9 gobernadores del país. El de Aguascalientes no estuvo presente.



Se trata de los mandatarios de Chihuahua, Javier Corral; José Rosas Aispuro, de Durango; Enrique Alfaro, de Jalisco; Silvano Aureoles, de Michoacán; Javier García, de Tamaulipas; José Ignacio Peralta, de Colima; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Jaime Rodríguez, de Nuevo León y Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato.



Al dar su mensaje de bienvenida, Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, destacó que su permanencia o no en la CONAGOA era uno de los temas centrales de dicho encuentro.



Al inicio de su discurso, sentenció que es momento de analizar seriamente el papel que los gobernadores tienen dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), así como la eficacia y funcionamiento de la misma.



“Ha quedado en evidencia que el mecanismo ya no cumple la función con la que fue creada, perdió fuerza y todo el potencial que tenía como un órgano de interlocución entre gobernadores, hoy ni si quiera funciona como un mecanismo de diálogo”, destacó ante la presencia de ocho mandatarios, así como Secretarios Generales de Gobierno, Secretarios de Salud y Economía.



“Al país se le quiere despedazar. Ya cuesta mucho a México la manera en que se atiza la división nacional y se clasifica a los mexicanos según se coincida o no con lo que dice o hace el Gobierno Central”, destacó Corral.



El Gobernador criticó que la oposición sea vista como el enemigo a vencer, “no está bien desdeñar y descalificar a quienes no piensan como él”, señaló refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador, para luego mencionar que desde Palacio Nacional se ha lanzado la advertencia “estás conmigo o contra mí”, lo cual, enfatizó, termina por amenazar las libertades de expresión.



Frente a sus homólogos, Corral llamó al Presidente a no considerarlos enemigos, “tenemos el derecho primario de defender a nuestro pueblo y nuestras entidades, nosotros también fuimos electos”.