Economistas piden a veracruzanos prepararse para “estancamiento económico”

El presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Emiliano Flores Huerta, recomendó a la población no utilizar tarjetas de crédito y equilibrar sus ingresos con sus gastos, es decir, sólo comprar lo indispensable y evitar gastos superfluos durante este año.



“La población es quien resentirá este problema de estancamiento económico, la gente debe de equilibrar sus ingresos con sus gastos, la canasta básica y lo indispensable que debe consumir y evitar el gasto superfluo, que nos son tan necesarios en las casas”, acotó.



Y es que dijo que se prevé un escaso crecimiento económico de sólo el 1 por ciento a nivel nacional, debido a la falta de inversión en infraestructura y obra y esto golpeará fuerte la economía de la población.



“Veo muy gris el panorama este año para el crecimiento económico, muchos hablan de 1.8 por ciento, yo creo que es el 1 por ciento siendo economista no se ve inversión por parte del Gobierno Federal y Estatal en cuanto a infraestructura y obras. De los tres sectores que abarca el PIB, soólo dos tuvieron índices positivos, primario y terciario pero el secundario que es el fuerte, donde está lo referente al sector industrial no, fue un año gris el 2019 y el 2020 se ve igual”, señaló.



Entrevistado, refirió además que con el uso de las tarjetas de crédito se genera la facturación electrónica, la cual generará un impuesto a pagar por “gastar más ingresos de los que se tienen”.



“La facturación inmediata es electrónica, al usar las tarjetas es una deuda que tendremos con el banco, al comprar con esta usamos dinero que no es nuestro y nunca va a coincidir con los ingresos, es dinero prestado que tenemos que pagar un interés, es ahí donde le llaman discrepancia fiscal, nos estamos engañando con nuestros ingresos. Es recomendable que no las usen, si usamos la tarjeta la diferencia que se obtenga se va a pagar un impuesto, es una fiscalización para toda la población”, detalló.



En este sentido, explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al no haber crecimiento económico ni inversión, buscará ir tras los ingresos de los contribuyentes.



“Por estas razones no se deberían usar, al no haber circulación de efectivo empezarán a usar las tarjetas y se podría caer en un exceso de gasto que la diferencia se va a pagar impuesto por gastar más de lo que tenemos. La Secretaria anda tras ingresos pues no habrá inversión ni crecimiento y éste será del contribuyente”, concluyó.