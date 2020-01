Edificios del Centro Histórico de Veracruz podrían colapsar por falta de mantenimiento

El vicepresidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), Erick Manuel Suárez Márquez, lamentó que las autoridades federales, estatales y municipales sigan manteniendo en el olvido al Centro Histórico de Veracruz.



Señaló que hay alrededor de 50 mil metros cuadrados en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz vacíos, en desuso y al borde del colapso, ante la falta de rehabilitación.



El empresario dijo que si bien han intentad concretar proyectos de rehabilitación, ninguno ha funcionado, además de que el INAH no permite a los dueños de los inmuebles su reparación al poner un sinnúmero de reglas y documentación que vuelven imposible la reconstrucción de edificios.



“Es deprimente y triste. Absolutamente no ha habido nada, hemos visto que no hay nada, pasan administraciones municipales de distintos partidos y no se ve el apoyo de la Federación. Aquí tiene que meterle dinero la Federación como lo hace en otros estados”, sostuvo.



Suárez Márquez dijo que a diferencia de otros estados en donde los centros históricos están llenos de turistas sobre todo en horarios nocturnos, el primer cuadro de la ciudad de Veracruz está desierto por las noches.



Por ello, consideró fundamental que las autoridades trabajen en conjunto para revivir esta zona y volverla turística.