Edil de Coatepec pide a SEDATU cancelar deslinde de tierras, en Sierra Alta

El regidor tercero de Coatepec, Jorge Luna Hernández, consideró que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) debe emitir un documento oficial en donde refiera que no se llevará a cabo el deslinde de la Sierra Alta, en tanto no se resuelva la veracidad del documento presentado por la Central Independiente de Obreros Agrícolas Campesinos (CIOAC) para reclamar 2 mil hectáreas de esa zona.



Entrevistado, dijo incluso que una vez que la Fiscalía General del Estado determine la ilegalidad de la constancia presentada, el asunto debe ser archivado por la SEDATU.



“Hoy lo suspenden, pero mañana o pasado pueden reanudarlo, tienen que emitir un documento dentro del procedimiento en el que se suspenda el deslinde en tanto no se resuelva, pero tiene que hacerse una comunicación de manera oficial y más aún debe de suspenderse el procedimiento, incluso archivarse una vez que se conozca que el documento está alterado”, aseveró.



Aseguró que el procedimiento que siguió la dependencia está “viciado”, ya que se basa en un documento “alterado”, por lo que la Secretaría no debió continuar con las diligencias, pues estos elementos desde un inicio desestimaron el trámite.



“La SEDATU debería suspenderlo e incluso no continuar ninguna fase del procedimiento hasta que no se compruebe la veracidad del documento y exista una resolución, pues incluso el emisor lo desconoce y el Ayuntamiento lo desconoce, vamos a estar pendientes del cauce que tome este asunto”, comentó.