Edil exhibe a locales incumplidos del centro en Coatepec; no pagan terrazas turísticas

El regidor tercero de Coatepec, Jorge Luna Hernández, informó que todavía algunos establecimientos del Centro Histórico mantienen adeudos por la instalación de las terrazas turísticas que suelen colocarse durante fines de semana y temporadas vacacionales.



“Aún mantienen un adeudo con el Ayuntamiento de Coatepec, he estado insistiendo que se cobre el adeudo, que es necesario hacer las gestiones pertinentes ante las empresas notificándoles sus adeudos, pero es un asunto que no se ha materializado, hasta el momento no se ha recibido la totalidad del pago”, detalló.



Aclaró que aunque hay restaurantes y negocios que han hecho sus pagos por derecho de piso, hay algunos otros que no han lo han efectuado, por lo que es necesario notificarles sus adeudos y que hagan sus pagos correspondientes.



“Hay algunas empresas que ya pagaron y hay que decirlo, como el Bola de Oro, Arcos de Belem, La Michoacana, ellos han estado pagando. Pero hay otros casos que aún adeudan al municipio de Coatepec y ahí dependerá del área operativa que tenga que realizar lo conducente para que paguen o se les impida la instalación”, acotó.



En este sentido, señaló que algunos negocios se han estado instalando durante los fines de semana, sin embargo también advirtió que hay quien no lo hace.



“Se han estado instalando el fin de semana, no todos, algunos no se han instalado, pero en su mayoría, obviamente en esta época decembrina sabemos que es la temporada que más esperan también”, concluyó.