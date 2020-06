Ediles en Coatepec insisten en condonación de impuestos a comercios

El regidor tercero de Coatepec, Jorge Luna Hernández, informó que busca que el Cabildo apruebe algunas estrategias para reactivar la economía, la cual se ha visto afectada por la pandemia; entre ellas la condonación a comercios y la agilidad en los trámites.



Entrevistado, dijo que se estima que en julio se regrese a la reapertura de algunos negocios no esenciales, aunque dijo desconocer aún la fecha exacta.



“Se estima que sea en julio, la economía ha sido la más castigada y es uno de los problemas que nos va a heredar la pandemia”, acotó.



Refirió que el Gobierno Federal entregó micro créditos de 25 mil personas que tienen la intención de abrir algún negocio, por lo que indicó que el Ayuntamiento podría agilizar sus trámites y de este modo, inicien labores pronto.



“Presentaré unas estrategias para que podamos reactivar la economía, entre ellas la condonación del pago a los comercios y la agilidad de los trámites, si recordamos hace poco el gobierno federal entregó micro créditos en Coatepec, todas estas personas tienen la intención abrir un programa, para ver de qué manera podemos ayudarlos a que sus trámites sean agiles e inicien actividades”, precisó.



Sin embargo, señaló que se tiene que hacer un análisis jurídico, pues aseguró que hay algunos impuestos que no se pueden condonar, aunque en estos casos podrían diferirse los pagos y dar algún tiempo para su liquidación.



“Se hace un pago al ayuntamiento de derechos por dar apertura a un negocio o licencia de funcionamiento, varía dependiendo del giro y espacio que se ocupe. Se tiene que hacer un análisis jurídico, porque hay ciertos impuestos que no se puede condonar”, finalizó.