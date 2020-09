Este miércoles 23 de septiembre, a las 18:00 horas, será presentado en el programa “Ex Libris” el libro Una aventura patológica, del escritor mexicano Diego Mejía Eguiluz, con ilustraciones de Iker Vicente.El texto, propuesta digital del IVEC , es publicado por Editorial Porrúa en la colección Gusano de Luz, dirigida al público infantil. La presentación se hará con el autor, quien estará conversando con Diana Elisa Flores Garrido.Diego Mejía Eguiluz no recuerda cuándo nació, pues era un bebé. Ha sido periodista deportivo en los diarios El Financiero y Ovaciones; colaborador en las revistas Litoral, Mira, Tinta seca, Algarabía y Ostraco. Asistente de producción tanto en teatro como en televisión, guionista y editor de libros infantiles y para adolescentes. Actualmente es editor de los sellos Beascoa, Lumen Infantil, Montena, Nube de Tinta y Roca Infantil y Juvenil. Es un apasionado del béisbol y el futbol americano, pero sus equipos favoritos casi nunca ganan.Desde 2008 forma parte de la revista electrónica de lucha libre The Gladiatores como reportero gráfico y es autor de la trilogía El Enmascarado de Terciopelo. Con ninguno de sus libros ha ganado un premio, pero ha hecho reír a su mamá y ese es el mejor premio que podría tener. Diana Elisa Flores Garrido es Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, directora de Cinética Revista Cultural y promotora cultural del IVEC.En Una aventura patológica nos adentraremos en la historia de Raúl, quien a causa de no lavarse las manos y de comerse unos deliciosos tacos de bistec y longaniza en el puesto de “El Güero”, sufre una severa infección estomacal. En su organismo, se libra una batalla entre el regimiento de bacterias y el Batallón 123 de Anticuerpos, en una historia bélica de proporciones épicas que involucra lluvias de té de manzanilla, explosiones ocasionadas por granadas de antibióticos y avalanchas de pan tostado y gelatina.En este divertido relato, donde los héroes y los villanos establecen estrategias de combate milimétricas, también tendremos la oportunidad de conocer sus emociones y sensaciones: “—Mira, ésta es mi novia —decía una de las bacterias a uno de sus compañeros mientras le mostraba una fotografía—. Vivía en la longaniza y nos conocimos en el entrenamiento. Nos enamoramos de inmediato”.Sigue la transmisión de “Ex Libris” este miércoles 23 de septiembre a las 18:00 horas desde la página de Facebook @ivecferias. Para conocer las diversas actividades culturales y artísticas que ofrece el IVEC, consulta la página web www.ivec.gob.mx , así como las redes sociales Facebook, Instagram y Youtube: @IVECoficial, y Twitter IVEC_Oficial.