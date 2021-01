EEUU emite alerta para todos los desinfectantes de mano provenientes de México

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) ordenó extender su alerta por "todos" los desinfectantes "provenientes de México".



En un comunicado, dijo que "ha puesto a todos los desinfectantes de manos a base de alcohol provenientes de México en una alerta de importación nacional para ayudar a detener los productos que parecen estar en violación de la ley al ingresar a Estados Unidos y hasta que la agencia pueda revisar la seguridad de los productos".



Detalló que "ha visto un aumento rápido en los productos desinfectantes de manos provenientes de México etiquetados con contener etanol (también conocido como alcohol etílico) pero que dieron positivo por contaminación por metanol".



Explicó que "el metanol, o alcohol de madera, es una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe a través de la piel y puede ser mortal cuando se ingiere. El metanol no es un ingrediente aceptable en los desinfectantes de manos u otros medicamentos".



Mencionó que bajo la alerta, "los desinfectantes de manos a base de alcohol de México que se ofrecen para la importación están sujetos a un mayor escrutinio de la FDA", y su personal "puede detener el envío".



"No se tolerará la disponibilidad de productos de mala calidad con ingredientes peligrosos e inaceptables, dijo la doctora en farmacéutica Judy McMeekin, subcomisionada de Asuntos Regulatorios de la FDA".



En el comunicado, mencionó que con base en sus análisis, "los desinfectantes de manos a base de alcohol importados de México, se encontró que 84% de las muestras analizadas por la agencia desde abril hasta diciembre de 2020 no cumplían con las regulaciones de la FDA.



"Se encontró que más de la mitad de las muestras contenían ingredientes tóxicos, incluyendo metanol y/o 1-propanol, en niveles peligrosos".



Además, recordó "a los fabricantes, distribuidores, re-empacadores e importadores que son responsables de la calidad de sus productos e insta a los fabricantes a probar sus materias primas para asegurarse de que cumplen con las especificaciones de etiquetado y están libres de contaminación dañina".

En junio, la FDA advirtió sobre nueve productos desinfectantes para manos que podrían contener una sustancia tóxica.



Halló metanol, una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe a través de la piel o se ingiere.