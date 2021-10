El general de Brigada Diplomado de Estado Mayor y Comandante de la 26 Zona Militar, José Francisco Camarena Hernández, señaló que todavía continúan con la entrega de apoyos a las familias que resultaron afectadas por el huracán Grace en Veracruz.En entrevista, tras la impartición de la conferencia sobre las Misiones de las Fuerzas Armadas, en el Colegio de Veracruz (COLVER), indicó que se trata de la distribución de insumos a damnificados en Martínez de la Torre, y municipios de esa zona, y también en Xalapa y la región capital.“Todavía continuamos repartiendo insumos, paquetes de apoyos en diferentes partes del Estado. Particularmente la 26 Zona Militar está llevando a cabo esa distribución en el área de Martínez de la Torre, Tlapacoyan, San Rafael. También aquí en el área de Xalapa, en algunos municipios en la parte central de la Zona Militar, también llevamos a cabo en Coatepec por parte de otra de las unidades de la SEDENA”, manifestó.Camarena Hernández dijo desconocer si el Ejército tendrá participación en la reconstrucción de las viviendas a las personas que las perdieron a consecuencia del meteoro, acotando que en caso de que así sea, esperará las instrucciones que le den a conocer sus superiores.Por otro lado y sobre el trasiego de drogas por el territorio veracruzano, al formar parte de la “ruta del golfo”, indicó que en ocasiones esta ruta está más activa que las otras tres, que históricamente se han definido para el desarrollo de esta actividad ilícita.“Yo creo que se lleva a cabo repartidamente, en las cuatro rutas hay algunas veces en algún tiempo que están más activas en el Golfo, hay otras veces que se van y las cambian y las cambian en el Pacífico, pero el Ejército está atento a todo, a cualquier cambio que se lleve a cabo en los patrones, de acuerdo a cómo se van viendo los aseguramientos que se van dando, van cambiando sus rutas, no son cosas fijas”, precisó.Por ello reiteró que esas rutas se basan en datos históricos que tiene la SEDENA, y con base en éstos se establecen puestos militares de seguridad, puestos estratégicos, puestos móviles, algunos de los cuales cuentan con ingenios tecnológicos, en los que buscan aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para inhibir la actividad delincuencial.Aunque dijo no tener los datos precisos sobre el tipo de droga que más se trasiega por la “ruta del Golfo”, acotó que sí ha tenido conocimiento de incautación de fentanilo, y añadió que en las demás rutas y zonas, la institución castrense ha trabajado en la erradicación de los cultivos de amapola y marihuana.Comentó que a diferencia de otros estados como Tamaulipas o Guerreros, donde soldados han sido atacados por grupos armados, en el caso de Veracruz ello no ha ocurrido. “Aquí no se ha presentado, por lo menos por lo que se refiere al Ejército y a la Fuerza Aérea no se ha visto agresiones al personal militar”, enfatizó.