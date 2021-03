Ejidatarios de Comapa acusan que Alcaldesa ignora petición para construir pozo

Ejidatarios de San Francisco Necaxtle del municipio de Comapa denuncian que la alcaldesa María del Carmen Cantón Croda, se niega a atender sus demandas de suministrarle servicio de agua potable, a pesar de que fue un compromiso de campaña, pero afirman que durante su gestión sólo han sido ignorados y no los voltea a ver.



Bernabé Castro Reyes, presidente del Comisariado Ejidal y Sandro Hernández Hernández, del comité de Participación Social, dieron a conocer que son alrededor de 2 mil personas las que padecen el desabasto del vital elemento, por lo que en reiteradas ocasiones han solicitado el apoyo del ayuntamiento para la construcción de un pozo que abasteciera de agua a toda la población.



En conferencia de prensa, los ejidatarios indicaron que en las reuniones sostenidas con la alcaldesa mencionada en un principio argumentaba la falta de presupuesto para la ejecución de la obra y ahora se excusa en que por las elecciones hay veda electoral y no puede ejecutar ninguna obra, como la que se está demandando.



La preocupación se agrava porque viene la temporada de estiaje y con la emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus, en donde se tiene que contar con agua potable para lavarse constantemente las manos, sobre todos los niños y adultos mayores, a fin de evitar contagios, esto no se puede hacer por la falta del vital elemento, indicaron los quejosos.



Para enfrentar el desabasto del vital recurso, la presidenta municipal de Comapa, les propuso a los habitantes de la comunidad el uso del agua del pozo de riego, para el servicio doméstico con la promesa de rehabilitar dicho pozo a la brevedad posible, con lo cual los cultivos de maíz, ajonjolí y otros se ven afectados al no poder suministrar todo el caudal del sistema de riego que allí se tiene.



La alcaldesa ha incumplido con su palabra, por lo que solicitaron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para que se les proporcione el apoyo requerido y se realice la obra demandas al ayuntamiento y atienda un añejo compromiso cono es la construcción del pozo.



Expresaron por último que están en la mejor disposición de coadyuvar con el costo de la obra, tanto los ejidatarios como los concesionarios para que la obra se haga realidad. Es más, con sus propios recursos han iniciado la construcción de dicho pozo, por lo que pidieron a las autoridades de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Veracruz les brinde la asesoría respectiva y no vaya a clausurarles dicha obra.



Es una necesidad muy grande, por lo tanto, le pedimos al arquitecto, Félix Jorge Ladrón de Guevara, director de la Comisión de Agua Estatal de Veracruz (CAEV), para que nos apoye con esta importante obra.