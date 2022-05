Ejidatarios piden apoyo para sofocar incendio en Tlaquilpa, en la sierra de Zongolica

Ejidatarios del municipio de Tlaquilpa hicieron un llamado a la Comisión Nacional Forestal y SEDEMA para intervenir en el incendio que se registra en los límites con San Juan Texhuacan y que ha dejado al menos la pérdida de 12 hectáreas de bosque y vegetación arbustiva.José Luis Vázquez, ejidatarios del lugar, señaló que el incendio se observa desde la carretera a Zongolica, y que pudiera salir de control si no se atiende en las próximas horas, pues las condiciones climatológicas son propicias."Estamos pidiendo a los diversos cuerpos de auxilio para que nos ayuden y sofoquen el fuego que está acabando con la flora y fauna del lugar", señaló.A través de redes sociales los residentes de este municipio esperan que llegue el mensaje a las instancias de Gobierno Estatal y Federal para que las brigadas contraincendios actúen de inmediato.Señalan que la zona es de difícil acceso, pero se puede atajar desde diferentes flancos para evitar su avance, pues además, las condiciones que se anuncian para este fin de semana no son propicias para extinguir si no se actúa de inmediato.