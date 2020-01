El 31 de enero vence plazo para que Congreso apruebe Cuenta Pública 2018

El próximo 31 de enero se vence el plazo para que el Congreso del Estado apruebe la Cuenta Pública 2018 que presentó el Órgano de Fiscalización Superior a los diputados locales y que no fue aprobado en el pasado mes de noviembre.



El diputado local del PAN, Bingen Rementería Molina, afirmó que son más de 340 entes los que se fiscalizaron y que en caso de encontrarse inconsistencias, deberán solventar las observaciones, no obstante, esperan que no haya atrasos debido a que la misma titular del ORFIS, Delia González Cobos, señaló que no tiene recursos para una nueva fiscalización.



“La propia directora del ORFIS ya manifestó hace unos días que necesitaba dinero para volver a hacer la fiscalización, hasta ahorita no tenemos conocimiento de que se le haya autorizado, pero confiemos en que se haga un trabajo responsable, imparcial y conforme a derecho. Para hacer la fiscalización completa pedía dinero, esperemos que con el personal que tiene, que es bastante amplío, pueda sacar la chamba”, dijo.



El Legislador agregó que hay confianza en que se tendrá un buen trabajo y una vez que se presente el nuevo informe, se votará con imparcialidad por parte de las diferentes fracciones parlamentarias.



No obstante, remarcó que han notado que hay mayor señalamiento por parte de los diputados de MORENA a los Ayuntamientos de otros partidos políticos, “esperamos que no se convierta en un brazo coaccionador en todos los distintos funcionarios que provengan de otros partidos políticos”, remarcó al recordar que la fecha para la aprobación de la Cuenta Pública 2018, se venció en octubre.



“Esperamos y confiamos que se haga un trabajo imparcial, conforme a derecho y que finalmente se le permita a los Ayuntamiento y entes en general, el poder hacer las solventaciones necesarias en caso de que vengan con ciertas observaciones”.



La nueva fecha para la aprobación de la Cuenta Pública 2018, se vence el último día de este mes.